In assenza di Chiara Ferragni, Fedez trasloca dal nido d'amore condiviso con l'ormai ex moglie: la battuta amara al papà Franco

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni ha lasciato l’Italia, ed è andata a Dubai per le vacanze di Pasqua. In sua assenza, Fedez è tornato nel vecchio nido d’amore insieme al padre, Franco Lucia, per il trasloco, mostrando una pila di scatoloni. “Volevi goderti la pensione, pa’? E invece…”, una battuta amara, perché, al di là di tutto, separarsi non è mai facile, nemmeno quando ti chiami Federico Lucia e la tua ex è Chiara Ferragni.

Fedez, il trasloco in assenza di Chiara Ferragni

Li abbiamo visti sempre insieme, in ogni situazione, dai momenti felici fino ai periodi più complessi. Poi, dopo il Pandoro-Gate, qualcosa si è incrinato, o forse già lo era. Così, in assenza di Chiara Ferragni, che ha lasciato l’Italia per le vacanze di Pasqua (per una meta da sogno: Dubai, insieme ai figli naturalmente), Fedez è ritornato nel nido d’amore, approfittando della sua assenza per ultimare il trasloco. Nelle ultime settimane, ha vissuto in un appartamento temporaneo.

Una nuova vita per lui: insieme a Fedez, c’è il padre, Franco Lucia, con un’espressione quasi impassibile. La battuta amara sulla pensione, e poi via verso la prossima stories, dove si scaglia ancora una volta contro i giornalisti che scrivono continuamente notizie su di lui. Ma la giornata del 25 marzo è stata campale, considerando che è andata in onda l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che negli anni ha raccolto milioni di visualizzazioni.

Fedez chiude Muschio Selvaggio: la smentita

Muschio Selvaggio è stato ideato nel 2020 da Fedez e Luis Sal. Ex soci ed ex amici, il legame tra i due si è interrotto improvvisamente. Un sodalizio che era anche professionale, e di cui oggi rimane ben poco: la causa sul podcast. In prima battuta, il rapper ha annunciato una sorta di “passaggio di consegne”, per poi dare una smentita poco dopo. “Mi devo smentire, è arrivata una lettera dall’avvocato di Luis… Mi dovete scusare, ho troppi processi e confondo le linee difensive, la nostra linea di difesa non è che lasciamo tutto a Luis, aspettiamo per capire come si pronuncia la magistratura, e io voglio bene alla magistratura”.

Chiara Ferragni a Dubai con i figli: il bikini in jeans

E se c’è chi trasloca, c’è chi pensa a godersi questi giorni con i figli, esattamente a Dubai. La partenza è arrivata al momento giusto, dal momento in cui a marzo hanno compiuto gli anni Leone e Vittoria. Dubai è una destinazione molto cara a Chiara Ferragni, poiché ci è già stata insieme a Fedez per una vacanza in famiglia, quando ancora le cose andavano bene e non c’erano nuvoloni all’orizzonte. Per il soggiorno, l’imprenditrice digitale ha scelto il medesimo hotel dell’anno scorso: su Instagram, ha anche condiviso uno scatto in bikini, anticipando l’estate. Un due pezzi del brand Ferragni, dal valore di 166 euro. Sotto il post, non mancano i riferimenti a Fedez, come chi ancora oggi fatica a credere alla loro separazione: come detto dalla Ferragni, non è stata una sua scelta. E chissà se ci sarà modo di recuperare il rapporto, o se questa è davvero la fine dei “Ferragnez”.

Francesca Fagnani fa chiarezza su Belve

Martedì 2 aprile 2024 torna in prima serata Belve su Rai2. L’ospite super atteso della trasmissione? Ovviamente Fedez. Al Corriere della Sera, Francesca Fagnani ha rivelato di non aver ricevuto nessuna diffida da Chiara Ferragni e che il rapper sarà, quindi, collaborativo. “Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. (…) A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.