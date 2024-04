Fonte: IPA Fedez e Francesca Fagnani a Belve

L’intervista di Fedez a Belve è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Non solo in termini di share, ma anche per come si è posto il rapper: lo abbiamo visto incurvato, quasi, senza maschere al volto. Tanti gli argomenti affrontati, fino all’ammissione che, sì, il Pandoro-Gate ha avuto un’influenza sulla decisione di mettere un punto alla storia con Chiara Ferragni, che rimane “la donna della mia vita”. Durante un’intervista, Francesca Fagnani ha svelato qualche dettaglio in più su Fedez.

Francesca Fagnani parla di Fedez dopo l’intervista a Belve

Francesca Fagnani si è aggiudicata la prima intervista di Fedez dopo l’addio a Chiara Ferragni. Un momento televisivo carico di sincerità, di trasparenza, in cui non è stato semplice ascoltare le parole del rapper: la fine di un amore non è mai facile da sciorinare, soprattutto in televisione. E, del resto, è proprio questo l’obiettivo del programma: mostrare la persona, e non il personaggio. A Oggi, la conduttrice di Belve ha parlato di cosa ha visto, tracciando una sorta di “bilancio”.

“È stata un’intervista lunghissima, un ritratto per ricostruire tutto il suo percorso, anche prima di Chiara. Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”, ha spiegato Francesca Fagnani.

E ha aggiunto: “Nelle interviste ci sono persone che ti permettono di toccarle in profondità e altre che ti lasciano in superficie. Federico si è mostrato a fondo perché è uno in grado di analizzarsi, guardarsi dall’esterno con una certa obiettività. Non è da tutti”. La scelta di Fedez di non nascondersi, bensì di essere sincero, lo ha premiato: sui social, sono state numerose le critiche positive.

Le rivelazioni di Fedez a Belve

Diversamente dall’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Fedez è risultato molto meno costruito nell’insieme. Si è messo a nudo, condividendo parecchie rivelazioni. Come quella sul Pandoro-Gate: gli ultimi 3 anni della coppia sono stati difficili, tra ostacoli e sfide, come quanto accaduto sul palco di Sanremo, o ancora il tumore del rapper. “All’interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, come la mia malattia. Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto”. La Ferragni è sempre stata al suo fianco, non lo ha mai lasciato da solo. Eppure, uno dopo l’altro, tanti tasselli hanno allontanato la coppia, fino all’accusa di truffa aggravata nei confronti della Ferragni.

Il risultato? Un’intervista in cui tutti ne sono “usciti bene”, dove Fedez ha ovviamente smentito i tradimenti. “Andiamo oltre”. Non solo: ha in qualche modo protetto la Ferragni, che rimane la donna della sua vita. “Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c’è stata cattiva fede”. Ed è qui che è arrivata l’accusa per il manager, Fabio Maria Damato. Ma il suo nome non è stato fatto.