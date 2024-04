Fonte: IPA Stefano De Martino

Sarebbe ormai una formalità il passaggio di Stefano De Martino a Rai1, dove prenderà il posto di Amadeus. L’approdo sulla Rete Nove del conduttore è destinato a cambiare molti aspetti in Rai, dove c’è la necessità di favorire un volto giovane, fresco e piuttosto apprezzato. Ecco perché si fa sempre più insistentemente il nome di De Martino, che su Rai2 ha collezionato ottimi ascolti e dal pubblico è amatissimo. Ma procediamo con ordine.

Stefano De Martino al posto di Amadeus su Rai1: l’indiscrezione

Da settimane si fa un nome in particolare, quello di Stefano De Martino, caldeggiato dalle testate. A svelare l’imminente trasferimento su Rai1 è TvBlog con un retroscena: oggi, il conduttore è al timone di Stasera tutto è possibile, show che ha mantenuto gli ascolti e le premesse. Ci sarebbe una “trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la TV pubblica”, e tutto starebbe avvenendo proprio in queste ore. Teniamo presente che non è facile designare il successore di Amadeus, fresco di ben cinque Festival di Sanremo in cui ha saputo collezionare successi e ascolti.

Come anticipato, dunque, “quella che prima era solamente una possibilità, ora si trasforma in certezza”. De Martino prenderebbe così il posto di Amadeus, che ha salutato la Rai per la Nove, nell’Access Time di Rai1, ma non sarebbe ancora chiaro in quale programma, se Affari Tuoi o I Soliti Ignoti. Una fascia a dir poco preziosa per la Rai, che raccoglie milioni di telespettatori ogni giorno. E che darebbe ovviamente la possibilità – d’oro – a De Martino di crescere e consolidarsi professionalmente.

La trattativa con la Rai: i dettagli del contratto

Sarebbe in corso una interlocuzione – ma TvBlog assicura “alle battute conclusive” – tra la Rai e Stefano De Martino. Un contratto importante, anche perché “avrebbe la durata di tre anni e prevederebbe l’impegno costante di De Martino nell’Access Time di Rai1″. C’è anche un altro aspetto di cui tenere conto, ovvero che la Rai sta al momento trattando con Banijay un accordo per Affari Tuoi e I Soliti Ignoti, oltre a “tante altre cose”: ci potrebbero essere, in effetti, altre sorprese, come l’approdo di Stasera tutto è possibile su Rai1 in Prime Time. Maggiori dettagli potrebbero arrivare entro la prossima settimana.

“Carlo Conti a Sanremo 2025”

Nelle mani del giovane conduttore campano, tuttavia, non finirà anche il Festival di Sanremo. Stando alle ultime trattative, potrebbe essere Carlo Conti il prossimo conduttore del Festival, “insieme ai suoi due amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni“. Durante un’intervista al Corriere della Sera, condivisa il 30 aprile 2024, Conti ha detto: “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto”, riferendosi al successo di Amadeus: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”. E ha aggiunto: “Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani ed Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo“.