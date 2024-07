Fonte: Getty Images Stefano De Martino

Pier Silvio Berlusconi ha presentato, di recente, le sue scelte per i palinsesti della prossima stagione tv di Mediaset. Anche la Rai, presto, presenterà la programmazione televisiva per l’anno 2024/2025 e sembra confermato l’approdo di Stefano De Martino al seguitissimo quiz show Affari Tuoi. Dopo diversi rumors, infatti, il conduttore televisivo ha condiviso uno scatto, sul suo account Instagram ufficiale, che sembra togliere ogni dubbio a riguardo.

Stefano De Martino, la foto rivelatrice

Nei primi mesi del 2024 un annuncio ha scosso la sede della Rai. Amadeus, infatti, ha deciso di lasciare la rete televisiva pubblica e di trasferirsi al canale Nove, dove sarà protagonista di diverse produzioni televisive. Il conduttore televisivo, protagonista di diversi successi, come quelli ottenuti dagli ultimi Festival di Sanremo, da lui curati, e dalla trasmissione i Soliti Ignoti, ha lasciato in Rai dei posti vacanti che verranno coperti da altri colleghi.

Se Carlo Conti sarà il prossimo direttore artistico della kermesse canora più importante d’Italia, sembra che il presentatore di Affari Tuoi sarà proprio Stefano De Martino, come si vociferava già da diverso tempo. Secondo alcuni rumors, infatti, il conduttore televisivo sarebbe stato messo già alla prova dalla società che produce il programma tv attraverso la registrazione di una puntata zero, lo scorso giugno.

Il test sembra essere andato bene visto che, adesso, Stefano De Martino ha condiviso una foto rivelatrice sul suo account Instagram ufficiale. Tra le ultime storie del conduttore televisivo, infatti, si scorge uno scatto in cui sono raffigurati diversi libri, un lettore di dischi e, sopra questo strumento musicale, uno degli inconfondibili pacchi, protagonisti del quiz show di Rai Uno, Affari Tuoi. Il contenuto social, condiviso dall’ex ballerino di Amici, sembra proprio un indizio per comunicare, in modo simpatico, a tutti i suoi sostenitori che presto potranno vederlo proprio alla conduzione del programma televisivo.

Stefano De Martino, il doppio impegno su Rai Uno

Stefano De Martino ha cominciato la sua carriera televisiva tra i banchi di Amici. Nello show televisivo di Maria De Filippi, l’artista si è distino per le sue doti, tanto da essere scelto, in seguito, anche come professionista del talent show. Ad Amici il conduttore televisivo ha conosciuto due delle donne più importanti della sua vita: Emma Marrone e Belen Rodriguez, con cui ha avuto il figlio Santiago De Martino.

Dopo aver chiuso la sua carriera da ballerino, Stefano De Martino ha cominciato un’avventura in Rai, alla conduzione di programmi comici come Made in Sud e Stasera Tutto è possibile, dove ha dimostrato le sue qualità da presentatore, ottenendo degli ottimi successi, sottolineati anche dall’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Proprio i risultati in termini di ascolti hanno spinto la direzione della rete televisiva a rinnovare il contratto dell’ex ballerino.

Stefano De Martino, oltre alla presunta conduzione di Affari Tuoi, nella stagione televisiva 2024/2025, sarà anche uno dei protagonisti di Tale e Quale Show. Il presentatore tv, infatti, troverà spazio nello show televisivo di Rai Uno, in qualità di giudice a rotazione, accanto alla giuria stabile, composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.