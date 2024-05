Fonte: IPA Claudio Bisio e Sandra Bonzi

Sandra Bonzi, la bellissima e talentuosa moglie di Claudio Bisio, è una figura di grande rilievo nel panorama giornalistico italiano. Originaria di Bolzano e classe 1964, Sandra ha costruito una carriera di successo, collaborando con alcuni dei principali media italiani e internazionali. Ma chi è Sandra Bonzi e come è riuscita a conquistare il cuore di uno degli attori e comici più amati in Italia?

Chi è Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio

Sandra Bonzi è una delle firme più prestigiose di settimanali come Donna Moderna e Repubblica. La sua competenza e professionalità l’hanno portata a collaborare con grandi network come Mediaset, Sky e Disney Channel in qualità di esperta di comunicazione. La sua passione per la scrittura e la comunicazione non si è fermata ai giornali: insieme al marito Claudio Bisio, ha scritto un libro intitolato Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, un’opera che racconta con ironia e profondità la vita di coppia.

Il primo incontro tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio risale al 1992, in un locale di Milano. In un’intervista rilasciata a Donna Moderna, Sandra ha raccontato di quella sera speciale: “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. Claudio, sempre pronto a scherzare, ha aggiunto: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”.

Dopo dieci anni di relazione, la coppia si è sposata nel 2003 con una cerimonia intima a Barberino Val D’Elsa, vicino Firenze. Da allora, Sandra e Claudio hanno costruito una vita familiare solida e felice, con due figli: Alice e Federico.

Fonte: IPA

Claudio e Sandra: una coppia affiatata

Sandra Bonzi e Claudio Bisio formano una delle coppie più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo italiano. La loro relazione ha resistito alle sfide del tempo, alla distanza e alle gelosie. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco”, ha rivelato Sandra. “Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”.

La coppia ha condiviso la propria esperienza di vita familiare nel libro Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, in cui raccontano con ironia le difficoltà e le gioie del loro rapporto, mettendo in luce i diversi punti di vista che arricchiscono la loro convivenza.

Sandra Bonzi è sempre stata al fianco di Claudio Bisio, supportandolo nelle sue numerose avventure professionali. Recentemente, Sandra è stata accanto a Claudio durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove Bisio ha condotto lo spettacolo insieme a Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. La presenza di Sandra è stata un punto fermo e un sostegno fondamentale per l’attore, dimostrando ancora una volta la solidità del loro legame.

Una vita lontana dai riflettori

Nonostante la notorietà del marito, Sandra Bonzi ha scelto di mantenere un profilo più riservato. Tuttavia, la sua influenza e il suo lavoro nel mondo della comunicazione rimangono significativi. La sua capacità di bilanciare carriera e vita familiare la rende un esempio di determinazione e forza per molte donne.

