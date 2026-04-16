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IPA Dove vive Claudio Bisio: ecco il quartiere speciale

Claudio Bisio è innegabilmente uno dei volti più amati della televisione italiana. Il suo sorriso è rassicurante e il suo modo di scherzare, soprattutto sul palco di Zelig, ha cresciuto una generazione. Per non parlare poi dei suoi successi al cinema.

Una star italiana, dunque, che però non si atteggia come tale. Vive una quotidianità semplice, cimentandosi nella realtà del suo quartiere. Non condivide molto del suo privato, preferendo tutelarlo il più possibile e, dunque, non esiste un “house tour” della sua dimora. Delle informazioni però le abbiamo raccolte, ottenute da svariate interviste concesse nel tempo.

Dove vive Claudio Bisio

Il celebre attore comico Claudio Bisio vive a Milano, ma dove? Se ne sta ben distante dal centro, caotico e scintillante di flash dei turisti e dei content creator. Non ha scelto CityLife ma un quartiere che gli consentisse di guadagnare serenità. Parliamo di Lambrate.

È uno dei quartieri più iconici di Milano e, dal punto di vista immobiliare, in trasformazione. Un tempo era una zona industriale e oggi rappresenta il fulcro del design e della creatività. Di fatto è il cuore pulsante del Ventura District nel corso del Fuorisalone.

La vita qui, al fianco di sua moglie Sandra Bonzi, si traduce nell’abbracciare una dimensione più umana. Una sorpresa, considerando l’animo da metropoli di Milano. Esistono però ancora dei quartieri che consentono tutto ciò. Lambrate conserva il sapore milanese di una volta. Una realtà in cui poter vivere la quotidianità delle botteghe storiche e dei vari negozietti. Qualche laboratorio d’artista e un po’ di volti familiari da salutare. Ecco cosa vede Bisio durante le sue passeggiate in bicicletta. La cornice perfetta per chi cerca autenticità e relax, pur restando a breve distanza dal centro lavorativo.

Una vita tranquilla

Non ci sono foto online degli interni della casa di Claudio Bisio. È facile pensare, però, che la sua abitazione sia in un edificio d’epoca, rimodernato e portato nel nostro secolo. In linea con la voglia di assoluto relax, è facile pensare che la luce domini nella sua dimora.

Ciò che sappiamo, invece, è che questa realtà gli permette di dedicarsi quasi quotidianamente alla passione per la bicicletta, che coltiva da anni. Per lui le due ruote non sono infatti solo un mezzo di trasporto. È una filosofia di libertà.

Una passione che ha radici lontane, spingendo la sua memoria all’infanzia e ai legami con la Toscana. In particolare si parla di Poggibonsi, dove questo amore è nato, quasi per gioco. Per quanto possibile, sfrutta le due ruote per spostarsi ovunque, raggiungendo teatro, supermercato e non solo. Soprattutto, però, è un modo per svuotare la mente e collegarsi alla realtà cittadina.