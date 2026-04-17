Ascolti tv del 16 aprile, torna lo sbirro Claudio Bisio: ultima sfida con Pio e Amedeo

Claudio Bisio su Rai1 è con "Uno sbirro in Appennino" si scontra con "Stanno tutti invitati" condotto da Pio e Amedeo su Canale 5: ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Uno sbirro in Appennino

Immancabile l’appuntamento con la fiction di Rai1 il giovedì sera. Il 16 aprile è andata in onda la seconda puntata della serie Uno sbirro in Appennino con un inedito Claudio Bisio nei panni del commissario Benassi.

Bisio alias Benassi si trova ad indagare in un paesino sperduto dell’Appennino e in squadra può contare sul coraggio e l’intuito di Amaranta, interpretata da Chiara Celotto (leggi la nostra intervista).

Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, Stanno tutti invitati, dove tra gli ospiti ci sono stati i Pooh e Sal Da Vinci. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Dritto e Rovescio. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Amor.

Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 sera e su Rai 3 Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari. Su La7 è andato in onda Piazza Pulita.

Nell’access prime time, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 deve riscattarsi dopo la cocente sconfitta che gli ha inferto Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 mercoledì 15 aprile.

Prima serata, ascolti tv del 16 aprile: Bisio in calo, vincono Pio e Amedeo

Su Rai 1 Uno sbirro in Appennino incolla al piccolo schermo 3.186.000 spettatori pari al 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.469.000 spettatori con uno share del 19.3% dalle 21:56 alle 00:47. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.205.000 spettatori pari al 6.1% nella lunga presentazione e 957.000 spettatori pari al 7.9%.

Su Italia1 Armor raccoglie 780.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 977.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.9%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 414.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Porto ottiene 540.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 348.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 16 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.693.000 spettatori (21.4%) dalle 20:08 alle 20:19 e Affari Tuoi arriva a 4.496.000 spettatori (22.6%) dalle 20:29 alle 21:28. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.431.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.901.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:32 alle 21:49.

Su Rai2 The Rookie è la scelta di 476.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.072.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Io sì tu no è seguito da 1.077.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.446.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 962.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 987.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde conquista 835.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 312.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 504.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ottiene 3.091.000 spettatori pari al 26.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.788.000 spettatori pari al 31.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.880.000 spettatori (18.3%), mentre Avanti un Altro convince 2.634.000 spettatori (19.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (331.000 – 3.2%), F.B.I. conquista 609.000 spettatori con il 4.9% nel primo episodio e 848.000 spettatori con il 5.1% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (285.000 – 2.8%), Hawaii Five-0 segna 371.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 787.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Gianni Minà – Cercatore di Storie conquista 844.000 spettatori (6.7%) e, dopo TGR (1.054.000 – 7.4%), K19 è scelto da 644.000 spettatori (4.2%).

A seguire Blob segna 513.000 spettatori (3.1%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 956.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 591.000 spettatori (4.8%), mentre La Promessa intrattiene 806.000 spettatori (5.1%). Su La7 Padre Brown raduna 79.000 spettatori pari allo 0.8% nel primo episodio e 164.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 324.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (185.000 – 1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 622.000 spettatori con il 3.7%.