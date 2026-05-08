Ascolti tv del 7 maggio, il debutto di Buonvino e lo scontro tra De Martino e Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Il giovedì sera televisivo è per tradizione dedicato alla fiction. Su Rai 1 ha debuttato la nuova serie, Buonvino – Misteri a Villa Borghese, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, tratta dai romanzi di Walter Veltroni.

Rai 1 dunque ha proposto un “nuovo” commissario, dopo lo sbirro Claudio Bisio e Montalbano, alias Luca Zingaretti. Giovanni Buonvino, interpretato da Giorgio Marchesi (leggi la nostra intervista), è entrato in polizia per realizzare il suo sogno: fare in modo che la giustizia trionfi sul male. Ma ha capito presto che non è così semplice realizzarlo.

Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit. Su Rete 4 è andato in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio, mentre su Italia 1 abbiamo ritrovato Le Iene Show.

Rai 2 ha trasmesso Ore 14 Sera e Rai 3 Splendida Cornice. Invece su La7 è andato in onda Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna si sono sfidati all’ultimo colpo di share: la competizione è alle stelle.

Prima serata, ascolti tv del 7 maggio: Buonvino parte al top

Su Rai 1 Buonvino – Mistero a Villa Borghese incolla al piccolo schermo 3.355.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.721.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.170.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene interessa 1.183.000 spettatori con il 9.5%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 787.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 866.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 760.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 325.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Comedy Match raduna 560.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 7 maggio: De Martino vola

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.893.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.704.000 spettatori (23.7%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.610.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.555.000 spettatori pari al 22.9% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 573.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.060.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 935.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.389.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 955.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 849.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.726.000 spettatori (8.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 361.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari a 2.656.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità coinvolge 3.869.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.650.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro convince 2.286.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (303.000 – 3.1%), F.B.I. conquista 366.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 546.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (271.000 – 2.6%), Studio Aperto Mag sigla 191.000 spettatori (1.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 491.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.990.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori (5.6%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 809.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 826.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 979.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 331.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8, dopo Sky Tennis Show (72.000 – 0.8%), gli Internazionali d’Italia conquistano 184.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (229.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 580.000 spettatori con il 3.5%.