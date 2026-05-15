Ascolti tv del 14 maggio, Buonvino finisce nel dramma. L’Eurovision non sfonda

Su Rai 2 la semifinale dell'Eurovision si è scontrata con l'ultima puntata di "Buonvino" su Rai 1 e "Forbidden Fruit" su Canale 5. Tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Paolo Modugno Giorgio Marchesi e Serena Iansiti in "Buonvino - Misteri a Villa Borghese"

La serata televisiva di giovedì 14 maggio è stata dominata dalla puntata conclusiva della nuova serie di Rai 1, tratta dai libri di Walter Veltroni, Buonvino – Misteri a Villa Borghese.

La fiction con Giorgio Marchesi (leggi la nostra intervista) e Serena Iansiti (leggi la nostra intervista) è giunta al termine in sole due puntate. E ora si spera nella seconda stagione.

Rai 2 ha trasmesso la seconda semifinale dell’Eurovision 2026. Il nostro Sal Da Vinci ci aspetta direttamente per la finale sabato 16 maggio. Su Rai 3 invece è tornato il consueto appuntamento con Geppi Cucciari e Splendida Cornice.

Canale 5 ha trasmesso la serie Forbidden Fruit, Italia1 Le Iene Show e su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio. Mentre su La7 è andato in onda Piazzapulita.

Nell’access prime time è tornato su Canale 5 Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna dopo la pausa forzata per la partita Lazio-Inter. Stefano De Martino quindi ha dovuto affrontare il suo rivale, sperando di rimanere sul podio degli ascolti con Affari Tuoi su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 14 maggio: vince Buonvino ma cala

Su Rai 1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese incolla al piccolo schermo 2.937.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.847.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest intrattiene 1.286.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1 Le Iene interessa 1.212.000 spettatori con il 9.7%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 882.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.089.000 spettatori (8.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 832.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Skyfall ottiene 199.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Comedy Match raduna 518.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 14 maggio: De Martino batte Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.748.000 spettatori (19.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.823.000 spettatori (23.4%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.826.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.596.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:53 alle 21:54.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.120.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 945.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.422.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 921.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 758.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.639.000 spettatori (8.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 372.000 spettatori con l’1.8%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da 594.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori 2.934.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità coinvolge 4.127.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.947.000 spettatori (17.5%), mentre Avanti un Altro convince 2.648.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (495.000 – 4.6%), F.B.I. International conquista 387.000 spettatori con il 3.1% e F.B.I. 589.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio, mentre la presentazione della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest interessa 451.000 spettatori con il 2.4%.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (284.000 – 2.4%), Studio Aperto Mag sigla 238.000 spettatori (1.8%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 505.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.181.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 967.000 spettatori (5.5%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 760.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 862.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa appassiona 953.000 spettatori (5.4%).

Su La7 Ignoto X raduna 286.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8, dopo Sky Tennis Show (133.000 – 1.2%), gli Internazionali d’Italia conquistano 436.000 spettatori (2.4%) dalle 18:59 alle 21:50. Sul Nove, dopo Little Big Italy (201.000 – 1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 542.000 spettatori con il 3.1%.