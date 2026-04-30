La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segreti

Corrado Sassu e Blasco Pulieri hanno presentato "La mia casa a prima vista" e noi abbiamo chiesto loro di raccontarci i segreti del loro successo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Corrado Sassu e Blasco Pulieri

Casa a prima vista è il programma tv di riferimento per chiunque cerchi casa o semplicemente sia un appassionato del settore immobiliare. In onda su Real Time dal lunedì al venerdì in access prime time e sempre disponibile in streaming con tutti gli episodi su discovery+, il successo di Casa a prima vista ora ha ispirato anche un libro.

Edito da Vallardi, La mia casa a prima vista, curato da Matteo Corfiati, autore della trasmissione tv, e con prefazione di Blasco Pulieri e Corrado Sassu, è molto più di un manuale per immobiliaristi: è una bussola che punta ai tuoi desideri, per aiutarti a capire – prima di acquistare – chi sei, cosa vuoi, cosa serve davvero e, solo alla fine, qual è la casa giusta per te.

La mia casa a prima vista è un importante vademecum per orientarsi nel mercato immobiliare. Qui ritroverai i consigli, i segreti e le ditte di Casa a prima vista, il programma immobiliare più seguito d’Italia, in onda dal 2023, grazie ai quali scoprirai che non esiste la metratura perfetta, ma quella che risponde alle tue esigenze, imparerai le differenze tra le diverse soluzioni abitative, con i pro e i contro che ogni scelta porta con se (e non solo l’eterno dilemma tra bagno finestrato o balcone).

Scoprirai che una zona ben servita talvolta conta più dei metri quadri, che un trilocale con troppi muri funziona meno di un bilocale e che un bravo agente non è chi promette soluzioni «chiavi in mano», ma chi trasforma i tuoi silenzi in domande.

Dalla prima visita alla proposta d’acquisto – con un capitolo dedicato alle differenze regione per regione, un box su tutto ciò che «può andare storto» in fase d’acquisto e un glossario finale sulla lingua degli agenti -, questo libro è la risposta a tutti i dubbi di chi sta cercando una nuova casa, per arrivare al rogito con serenità e determinazione, senza sorprese né incertezze.

Abbiamo chiesto a Corrado Sassu e a Blasco Pulieri di raccontarci di La mia casa a prima vista e di regalarci alcuni dei loro preziosissimi consigli.

Corrado Sassu

Vallardi ha appena pubblicato il primo libro ispirato all’esperienza di Casa a prima vista, a cura di Matteo Corfiati e con prefazione sua e di Blasco Pulieri. Cosa trova il lettore in questo testo?

Il libro è una guida, una dispensa per arrivare all’acquisto della prima casa o di una casa in generale. Nel testo il lettore trova consigli su cosa osservare, le cose da attenzionare e quali sono gli errori da non fare.

IPA

Qual è il consiglio più importante che di solito dà a chi vuole comprare casa?

Il consiglio più importante che di solito do è di guardare innanzitutto la zona in cui si vuole comprare casa, poi quanta luce c’è, perché è fondamentale anche per una questione strutturale. Altrettanto importante è non andare a vedere delle case “tanto per rendersi conto”, ma fare una ricerca preventiva, perché si rischia altrimenti di fare turismo immobiliare. Cosa vuol dire? Quando cerco una casa – e individuo i punti che per me sono imprescindibili – bisogna già fare una ricerca e scremare tutte quelle case che hanno quelle caratteristiche e metterle in prima posizione. Al contrario, il rischio è di andare a vedere immobili inutilmente, entrando in quel vortice che ti fa perdere tempo e ti confonde, al punto che quando trovi la casa giusta, ti vengono i dubbi a causa delle troppe case viste. Così, si finisce per non riuscire a decidersi.

Qual è la richiesta più strana che si è sentito fare?

Trovare casa per una signora che aveva sedici beagle. Alla fine ci sono riuscito.

Blasco Pulieri

Qual è la “sua” casa a prima vista? Quella a cui direbbe subito sì?

Sicuramente a una casa vista mare o pieds dans l’eau dove ci sia tanta luce e spazio la mia famiglia.

IPA

Otto edizioni di successo di Casa a prima vista: qual è la soddisfazione più grande che ha avuto da questa trasmissione?

Sicuramente l’essere riconosciuto come professionista serio e affidabile. Ovviamente il successo della trasmissione ha amplificato la nostra esposizione mediatica e social, facendo sì che questo riconoscimento sia diventato nazionale.

E la sfida più interessante dell’edizione 2026?

La sfida è sempre quella, fin dalla prima edizione, battere Nadia e Corrado!