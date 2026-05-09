Re Carlo, i nastri segreti della principessa Diana saranno svelati in un programma tv

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IPA Lady Diana

I nastri segreti della principessa Diana, svelati per la prima volta in tv, rischiano di mettere in imbarazzo Re Carlo, facendo tremare, ancora una volta, la malattia.

Svelati i nastri segreti di Lady Diana

Ma di cosa si tratta? Secondo quanto svelato dal Daily Mail, in una nuova serie tv verranno presto trasmessi i nastri audio registrati da Lady Diana. Si tratta di una serie di confessioni sulla fine del suo matrimonio con Carlo, realizzate diverso tempo fa e in gran segreto.

Il programma tv in cui verranno rivelati al pubblico per la prima volta si intitola Diana: The Unheard Truth e si articolerà in tre episodi. Nel corso dello show verranno svelate la bellezza di cinque ore di registrazioni audio effettuate nel 1991 da Diana.

Le registrazioni vennero fatte uscire clandestinamente da Kensington Palace e vennero consegnate allo scrittore Andrew Morton. Quest’ultimo le utilizzo per realizzare Diana: Her True Story. La nuova serie sarà disponibile in occasione del trentesimo anniversario della morte di Lady Diana nell’agosto del 2027.

Un modo per dare voce alla principessa e per raccontare una parte della sua storia. Dopo la sua morte infatti le registrazioni vennero nascose e fu pubblicata meno di un’ora dei nastri. Secondo alcune indiscrezioni nelle registrazioni Diana parla del suo primo incontro con Carlo, raccontando alcuni dettagli intimi della loro relazione.

Le rivelazioni di Lady Diana su Carlo e la Royal Family

Diana avrebbe parlato anche dei problemi della loro coppia e di come la relazione avesse iniziato a incrinarsi per alcuni motivi. Avrebbe anche discusso del fallimento del matrimonio, esprimendo delle opinioni sugli altri membri della famiglia reale. Nei nastri Lady Diana avrebbe citato Sarah Ferguson e l’ormai ex principe Andrea, ma anche Camilla e i suoi figli.

La casa di produzione Love Monday TV avrebbe collaborato con Morton per ottenere un accesso senza precedenti alle registrazioni. Il team, come ha spiegato il Daily Mail, sarebbe intenzionato a “sfidare la narrazione riduttiva che troppo spesso ha dipinto Diana come una vittima delle circostanze”.

Il film, invece, ritrarrà il suo “umorismo contagioso e la sua risata scintillante” e rivelerà i suoi “sogni per un futuro che avrebbe potuto essere; un nuovo capitolo in cui Carlo si allontana verso il tramonto con Camilla, lasciando Diana libera di forgiare il proprio destino”.

Oltre alle registrazioni stesse, la serie darà voce ad alcune delle persone più vicine a Diana, tra cui un compagno di scuola che non era mai apparso prima in televisione. Delissa Needham, compagna di scuola ai tempi del liceo di Lady Diana, offrirà il suo punto di vista sulla defunta principessa, insieme al parrucchiere Sam McKnight e alla sua confidente Penny Thornton.

Le registrazioni segrete furono effettuate dalla principessa Diana dopo dieci anni di matrimonio con Carlo quando con il suo matrimonio in crisi decise di raccontare la sua versione dei fatti in conversazioni profondamente personali che offrirono una prospettiva senza precedenti sulla sua vita come membro della famiglia reale.

La rivelazione dei nastri rischia di mettere per l’ennesima volta in difficoltà Carlo, svelando i segreti del legame con Diana, ma soprattutto gli errori che portarono al loro doloroso addio.