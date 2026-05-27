Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingue

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania e Rajwa di Giordania

Rania di Giordania e sua nuora Rajwa ha lasciato senza fiato con dei look da mille e una notte, impreziositi da dettagli e gioielli esclusivi, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese, lo scorso 25 maggio.

Rania di Giordania, abito da sogno con messaggio segreto

Rania di Giordania ha dato una lezione di stile che va oltre l’eleganza. La Regina ha superato se stessa con un outfit da sogno, che celebra il design arabo, integrato perfettamente ad accessori iconici che guardano all’Occidente. Il look diviene così simbolo di quella linea di governo, basata su armonia e collaborazione di culture, portata avanti da Re Abdullah II.

Ad Amman, dunque, la Famiglia Reale hashemita ha presieduto gli eventi ufficiali in una giornata di grande importanza istituzionale. Accanto a Re Abdullah II e al Principe ereditario Hussein, hanno brillato Rania e le Principesse Rajwa e Salma che hanno dominato la scena grazie alla ricercatezza dei loro abiti.

Rania, che è nota per essere una delle donne più eleganti al mondo, ha sfoggiato per l’occasione istituzionale un abito che celebra la tradizione della Giordania.

Si tratta di un vestito grigio perla, con una finitura leggermente satinata, un capo con dettagli traforati e ricamati che scendono a cascata dalla scollatura alla gonna.

La linea dell’abito valorizza la silhouette della Regina, il modello presenta corpetto aderente, maniche a tre quarti e una lunga gonna svasata dalla vita. Lo ha abbinato a scarpe favolose: décolleté argentate in vero stile Cenerentola, di Gianvito Rossi, il brand made in Italy, preferito da Kate Middleton. Un altro dettaglio significativo è la clutch iconica, dal design italiano, la Knot di Bottega Veneta.

Le borse di Bottega Veneta sono tra le più amate dalle teste coronate, dalla Regina Camilla a Carolina di Monaco. E anche del donne della corte hashemita le adorano, tanto che non solo Rania, ma anche Rajwa e Salma le hanno scelte per l’importante evento istituzionale.

Rajwa di Giordania, l’abito celeste con dettagli esclusivi in oro

La Principessa Rajwa, moglie del Principe Hussein, ha sfoggiato un elegantissimo abito lungo con cappa. E seguendo l’esempio di sua suocera Rania, ha optato per un colore pastello, il celeste, etereo e raffinato.

Questo capo presenta uno scollo rotondo, maniche lunghe e una gonna svasata lunga fino a terra, ed è impreziosito da un mantello asimmetrico che aggiunge un ulteriore tocco di eleganza e originalità. Un drappeggio strategicamente posizionato e molto valorizzante accentua perfettamente il punto vita.

Particolarmente rilevanti sono i bracciali in oro indossati sopra i polsini, che ricordano gli arabeschi o la grafia arabi. Un ultimo dettaglio prezioso è la spilla a forma di fiore.

Come accessori ha scelto la clutch di Bottega Veneta, color ghiaccio, abbinata a delle décolleté a punta.

Salma di Giordania, il look passionale

Decisamente diverso lo stile di Salma, figlia di Rania di Giordania. La Principessa ha optato per un abito a righe verticali rosse e nere, ricco di ricami e dettagli decorativi che conferivano consistenza e movimento.

Il modello presenta uno scollo a V, maniche voluminose e vita impero, caratterizzato da una gonna a trapezio ornata da piccole balze sfrangiate. Anche Salma lo ha abbinato a una clutch di Bottega Veneta rossa.