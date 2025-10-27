Rania di Giordania senza rivali, l’abito di seta celeste è una favola. Rajwa sparisce

Rania di Giordania mette in ombra la nuora Rajwa e sua figlia Salma. L'abito celeste di Valentino le sta d'incanto e lei lascia tutti senza fiato

IPA Rania e Salma di Giordania

Rania di Giordania ha presieduto l’apertura della seconda sessione ordinaria del Parlamento domenica 26 ottobre. Con lei c’erano la nuora Rajwa e la figlia Salma, ma nessuna era all’altezza della Regina che ha incantato con un magnifico abito in seta celeste, firmato Maison Valentino.

Rania di Giordania, fascino puro: gli sguardi con Re Abdullah

Rania di Giordania ha dato davvero il meglio di sé per l’importante incontro politico. Dopo averla vista in nero e oro durante l’udienza con Papa Leone XIV, la Regina è tornata alla ribalda conquistando tutti con un elegante abito di Valentino.

IPA

Il suo arrivo ha illuminato il Parlamento e la Corte Hashemita. E anche suo marito Abdullah, abituato ad averla al suo fianco e consapevole di aver sposato una delle donne più affascinanti al mondo, è stato letteralmente rapito dalla sua bellezza e dalla sua eleganza estrema, tanto da guardarla come se fosse la prima volta. Ma d’altro canto, è noto che tra il Re e la Regina c’è grande complicità e amore sincero.

Rania di Giordania, una favola con l’abito di Valentino

D’altro canto, Rania era davvero incantevole con l’abito – camicia in seta Toile Iconographe, firmato Maison Valentino. Si tratta di un vestito midi con maniche lunghe, corpetto aderente, chiuso da una fila di bottoni fino alla vita, e scollo a sciarpa che la Regina porta annodata al collo. Questo modello, fa parte della linea prêt-à-porter del brand, racchiude la visione di Pierpaolo Piccioli: reinterpretare il classicismo con un approccio contemporaneo e femminile.

Perfetta è la cintura alta in cuoio che Rania ha abbinato all’abito, poiché dà movimento al look e slancia la figura. Come accessori, la Regina ha optato per la handbag in rafia di Fendi e per un paio di décolleté con cinturini sul collo del piede, in suede celeste, di Jennifer Chamandi. Da notare i nuovi occhiali da sole Jacques Marie Mage. Rania porta i capelli semiraccolti in modo da mettere in evidenza gli orecchini a cerchio.

IPA

Malgrado al suo fianco ci fossero la Principessa Salma e la Principessa Rajwa, elegantissime e raffinate, Rania ha dato del filo da torcere ad entrambe con questo look celeste che le sta d’incanto e la illumina così tanto da ringiovanirla.

Salma di Giordania in nero

In effetti, sia Salma che Rajwa hanno optato per look forse un po’ troppo scuri e low profile che hanno penalizzato entrambe nel paragone con Rania di Giordania.

La figlia della Regina ha indossato un abito nero a mezze maniche, firmato ME+EM, con scarpe dal tacco midi di Jennifer Chamandi.

Rajwa di Giordania in grigio antracite

Mentre Rajwa di Giordania, nuora di Rania e moglie di Hussein, non ha brillato come ha fatto a Parigi o durante l’incontro a Windsor con William e Kate Middleton.

IPA

Infatti, si è presentata con abito midi grigio antracite, molto austero, firmato Self Portrait che ha abbinato a delle slingback di YSL e a una borsa personalizzata con il suo nome.