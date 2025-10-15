Rania di Giordania da Papa Leone: look nero e dettagli in oro. E per Giorgia Meloni veste Prada

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Rania di Giordania

Rania di Giordania e suo marito Abdullah II sono stati ricevuti in Vaticano Papa Leone XIV. La Regina ha seguito alla lettera il dress code, vestendosi di nero. Anche se ha inserito nel suo look, firmato Fendi, discreti dettagli in oro. Mentre per l’incontro con Giorgia Meloni ha optato per un abito verde di Prada. Ma procediamo con ordine.

Rania di Giordania, il primo incontro con Papa Leone XIV

Rania di Giordania è la prima Regina ad essere accolta da Papa Leone. Martedì 14 ottobre lei e Abdullah II si sono recati in visita privata dal Pontefice. La coppia è stata ricevuta nel cortile di San Damaso, ha oltrepassato la seconda loggia e la sala Clementina per poi essere accompagna dalla Guardia Svizzera fino alla biblioteca dove si trovava il Santo Padre.

IPA

Il Re ha sottolineato gli sforzi per preservare i luoghi religiosi cristiani in Giordania, in particolare il luogo del Battesimo di Gesù Cristo a Betania. E ha invitato Leone XIV a visitarlo personalmente. Dunque, può essere che proprio la Giordania possa essere il Paese del primo viaggio apostolico del Papa.

Abdullah II ha sottolineato il ruolo religioso e storico che la Giordania svolge tuttora nella cura dei luoghi santi musulmani e cristiani a Gerusalemme, sotto la custodia hashemita, e ha messo in guardia dai pericoli di attacchi israeliani a questi luoghi santi.

IPA

Durante l’incontro si è anche parlato della situazione a Gaza e il marito di Rania ha sottolineato la necessità di garantire l’attuazione dell’accordo per porre fine alla guerra e di fornire aiuti sufficienti a tutte le aree della Striscia per alleviare le sofferenze dei palestinesi. E ha ribadito che la soluzione per garantire la pace è il riconoscimento di due stati.

Rania di Giordania in nero con dettagli oro

Per l’incontro col Papa Rania si è attenuta al dress code vaticano, presentandosi in nero con velo sul capo. Infatti, solo le Regine cattoliche possono vestirsi di bianco al cospetto del Pontefice, mentre tutte le altre devono attenersi al nero.

Rania ha optato per un abito a maniche lunghe con gonna svasata al polpaccio, firmato Fendi. Si è coperta il capo con una mantiglia di tulle, ma ha impreziosito il look con dettagli oro, la cintura e i tacchi stiletto di Tom Ford.

Rania di Giordania veste Prada

IPA

Rania e Abdullah, in visita in Italia, hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quest’ultimo colloquio ha optato per un outfit made in Italy, firmato Prada. Si tratta di un abito verde bosco, il colore del momento tra le Teste Coronate, in organza con occhielli decorativi.