Rania di Giordania, la foto unica e speciale per l’anniversario di matrimonio

Rania di Giordania e Abdullah festeggiano 32 anni di matrimonio e la Regina ha voluto celebrare questa importante data con una foto speciale su Instagram e un messaggio d’amore a dir poco commovente.

Rania di Giordania, il messaggio d’amore per i 32 anni di matrimonio

Rania e Abdullah di Giordania si sono sposati il 10 giugno 1993, dunque festeggiano 32 anni di matrimonio. La loro è una delle coppie più unite e solidali tra le teste coronate. Mai un pettegolezzo, mai una sbavatura o un gesto fuori posto tra loro. E il messaggio che Rania ha voluto condividere sul suo profilo Instagram per celebrare il suo anniversario di matrimonio con il Re Abdullah è espressione di questo sconfinato amore.

La Regina ha pubblicato una foto speciale, molto intima. Lei abbraccia teneramente il marito che le sorride innamorato. Lo scatto immortala un momento di grande intimità e coesione che rivela il legame profondo e di sincero affetto tra i due.

Il messaggio che accompagna l’immagine è di una dolcezza estrema: “Come posso non appoggiarmi al tuo cuore quando un intero Paese si appoggia a te! Ogni anno sei il mio sostegno e il mio compagno.

Sarai sempre la mia casa. Buon anniversario ❤️”.

Moltissime le reazioni al post d’amore di Rania e tantissimi gli auguri alla coppia reale. “Quanto sei bella, davvero, l’immagine più bella ed espressiva, che Dio ti protegga, si prenda cura di te e perpetui l’amore ❤️❤️❤️❤️❤️”; “Secondo me questa è la foto giusta, l’abbraccio ❤️”; “Non è una foto… è un messaggio di amore e lealtà, da un re e una regina, il cui cuore è uno e il cui paese è uno”. E ancora: “Ti amiamo ❤️❤️❤️ Sei un esempio di leadership e amore e un esempio di tutto ciò che c’è di buono nel nostro paese ❤️❤️”; “Buon anniversario, Sitti Rania e che Dio benedica voi due e la vostra adorabile famiglia 😍❤️”.

Davvero una grande manifestazione di affetto dei sudditi che amano la loro Regina e il loro Re.

Rania di Giordania e Abdullah, la loro storia d’amore

Rania e Abdullah si sono conosciuti nel gennaio del 1993 durante un party serale. Dopo appena sei mesi di fidanzamento, sono convolati a nozze il 10 giugno dello stesso anno, con una cerimonia sontuosa a Palazzo Zahran. Il giorno del loro matrimonio è stato proclamato festa nazionale.

Rania, allora 22enne, indossava un magnifico abito da sposa in raso bianco, con decori dorati. Quando convolò a nozze con Abdullah non pensava sarebbe diventata Regina. All’epoca la Giordania si trovava in un momento di instabilità politica e il trono sarebbe dovuto andare al fratello del Re, dunque allo zio di Abdullah, il Principe Hassan. Ma nel 1999 il padre di Abdullah cambiò idea e gli permise di diventare Sovrano.

Rania e Abdullah hanno avuto quattro figli, Hussein, il Principe ereditario, Iman, Salma e Hashem. E sono nonni di due nipotine, Iman e Amina.