Chi è Paola Romano, la moglie di Massimo Ghini

Quello di Paola Romano non è forse un nome che tutti conoscono. Si tratta della donna che da anni è al fianco del celebre attore italiano Massimo Ghini. Anche lei, pur essendo meno famosa del marito, ha lavorato nel mondo dello spettacolo ma a differenza di Massimo Ghini, con cui è sposata da anni, ha sempre lavorato dietro le quinte. È stata, infatti, una bravissima costumista per la televisione e per il cinema.

Estremamente riservata, della vita privata di Paola Romano si sa ben poco. Nessuna notizia è mai giunta agli appassionati di gossip, se non quella del suo grandissimo amore con Massimo Ghini, conosciuto circa 22 anni fa. I due si sono innamorati e, ancora prima di sposarsi, hanno costruito la loro famiglia. Nel 1996 è nato il primogenito Leonardo e, nel 1999, Margherita.

Le nozze sono arrivate solamente qualche anno dopo, nel 2002. La Romano, per potersi dedicare completamente alla sua famiglia, ha anche rinunciato al suo lavoro. Se la vita di Paola precedente al matrimonio resta un segreto, ben diverso è ciò che riguarda il marito Massimo Ghini. Su di lui, infatti, il gossip si è spesso scatenato, forse proprio a causa della sua fama. L’attore, prima di trovare la sua anima gemella, è stato sposato altre due volte.

Il primo matrimonio di Massimo Ghini è stato con la bellissima Nancy Brilli. Nonostante un grande affetto e una grande passione il divorzio è stato inevitabile. La relazione più difficoltosa, per l’attore, è stata probabilmente quella con la seconda moglie Federica, dalla quale ha avuto i suoi due primi figli: i gemelli Camilla e Lorenzo nati nel 1994. La loro separazione, infatti, è stata molto burrascosa.

Dopo il secondo matrimonio, Massimo Ghini ha conosciuto Paola Romano e se n’è innamorato quasi immediatamente. L’attore, nei confronti della sua attuale relazione, è sempre stato estremamente riservato e ha cercato di tutelare la moglie dai pettegolezzi. Una cosa però è certa: il loro matrimonio è solido e i due si sono sempre supportati, soprattutto nei momenti di difficoltà, diventando un esempio per tutte le coppie del mondo dello spettacolo.