GF Vip, scontro acceso tra Paola Caruso e Antonella Elia: “Non mi parlare più”

Paola Caruso e Antonella Elia hanno avuto un altro scontro all'interno della casa: il motivo, questa volta, è il cibo

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Antonella Elia e Paola Caruso, è lite al GF Vip

Il Grande Fratello Vip torna puntuale a ricordarci che la vera sfida non è tanto convivere, quanto sopravvivere agli altri. Ogni edizione è un piccolo esperimento sociale in cui personalità diversissime si ritrovano a condividere spazi, abitudini e, soprattutto, nervi sempre più tesi. Basta pochissimo per passare dalla quiete apparente al caos totale.

L’ultimo “dramma” andato in scena nella Casa ha come protagoniste Paola Caruso e Antonella Elia, due tra le concorrenti più centrali di questa edizione. Il motivo dello scontro? Niente strategie, nomination o segreti svelati. Molto più semplicemente: un pacco di bresaola.

“GF Vip”, Paola Caruso e Antonella Elia litigano per la bresaola

Chiunque abbia visto almeno una puntata di un reality lo sa: i litigi sono praticamente all’ordine del giorno. Convivenza forzata, zero privacy e dinamiche sempre più tese sono la combo perfetta per far esplodere discussioni anche per le cose più piccole. Però, se all’Isola dei Famosi certe tensioni sul cibo risultano quasi comprensibili, al Grande Fratello Vip la questione suona decisamente più surreale.

E invece è successo davvero. In cucina Paola Caruso e Antonella Elia hanno iniziato a battibeccare davanti agli altri coinquilini. Tutto è partito da una scatola di bresaola che Paola non vuole condividere con Adriana Volpe.

Antonella propone di dividerla con tutti, ma Paola si oppone: “Io non l’ho mangiata! Avete mangiato tutta la bresaola e tutto il tacchino. Voglio mangiarla anche io adesso”, spiega, sottolineando di aver toccato poco gli affettati e di stare mangiando pochissimo in questi giorni.

Un’uscita che non passa inosservata e che accende subito la reazione di Elia: “Non urlare, non farti venire un attacco isterico che c’hai tutte le vene fuori in fronte”.

A quel punto, la replica è inevitabile: “Non ti sopporto, sei sempre così cattiva e non lasci mai stare le persone. Ti nascondi tutto il cibo. Posso mangiare pure io? O potete mangiare solo voi? Guarda il tuo cibo e non guardare il mio”.

“Mangi dalla mattina alla sera, che sembri un pugile. Maleducata! E non ti avvicinare più a me, non mi parlare” ha incalzato Antonella cercando sostegno negli inquilini.

Lo sfogo di Paola Caruso

A provare a riportare un minimo di calma è stato Marco Berry, che ha preso le difese di Paola Caruso facendo notare come certe dinamiche nella Casa si stiano ormai ripetendo. Il comico si è rivolto ad Antonella Elia: “Paola è simpatica. Dici che è lei a mettere zizzania e poi fai la stessa cosa“.

Un tentativo che, però, ha ottenuto l’effetto opposto: Berry non è riuscito a calmare la situazione e ha finito per discutere anche lui con Antonella, aggiungendo ulteriore tensione a un clima già decisamente acceso.

Dopo il confronto, Paola si è ritagliata un momento per sé e si è sfogata prima in confessionale, poi in giardino insieme a Francesca Manzini e Raimondo Todaro: “Io qui sono venuta con degli scopi precisi. Prima in confessionale ero nera, ho sbarellato di brutto. Non sono qui per farmi insultare e aggredire ogni giorno da Antonella Elia. Sono qui per dimostrare chi sono davvero e quello che so fare. Non mi interessa litigare o denigrare gli altri”.