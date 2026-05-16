Alessandra Mastronardi, il bianco e nero più chic di Cannes. Voto: 9
Minimal, elegantissima, quasi da diva anni ’90. Alessandra Mastronardi porta a Cannes 2026 un abito bustier bianco e nero che sembra uscito da un red carpet d’altri tempi, ma con quella pulizia moderna che oggi funziona ancora di più. Il velluto nero sul corpetto slancia, la gonna panna cade perfetta e il beauty look naturale fa il resto. Nessun eccesso, nessuna voglia di stupire a tutti i costi: solo classe fatta bene. E sul tappeto rosso di quest’anno non è così scontato.