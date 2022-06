Le migliori frasi da dedicare a una sorella per dirle che è speciale

Fonte: iStock Le frasi più dolci e profonde da dedicare a una sorella

Hai una sorella e insieme custodite e proteggete con orgoglio e sana gelosia il vostro rapporto speciale? Quello che vi unisce è un legame autentico, che a parole è difficile da spiegare. È la prima persona a cui pensi quando ti succede qualcosa di bello – e non vedi l’ora di vederla per raccontarglielo – ma anche quando hai un problema che ti affligge.

Tua sorella è l’unica in grado di condividere con te ogni gioia in maniera autentica e pura, e di sollevarti il morale quando sei triste e preoccupata. Insomma, quello tra sorelle (e fratelli) è un legame indissolubile, che si coltiva giorno dopo giorno, sin da quando si è piccine. Nonostante le discussioni e le incomprensioni, una sorella sarà sempre lì, pronta ad ascoltarti e a tenerti la mano. Se non riesci a trovare le parole giuste per dirle quanto è importante e per esprimere tutto l’affetto che provi nei suoi confronti, DiLei ha raccolto queste frasi speciali da dedicarle, ce n’è per ogni occasione.

Le più dolci frasi da dedicare a una sorella

Una sorella è la nostra metà, è nel nostro cuore sin dal primo sguardo, e lo sarà per tutta la vita. Un rapporto unico, che nulla può dissolvere, neanche il tempo, la distanza, le discussioni. Si possono avere opinioni differenti, caratteri diversi, ma nel profondo del cuore quel legame così forte rimarrà sempre. Avere una sorella ti aiuta a essere una persona migliore, significa sapere di poter sempre contare su qualcuno, non esiste al mondo una relazione più leale. A volte è bello celebrare questo rapporto così speciale, e se non sai come farlo, qui trovi una serie di frasi bellissime da dedicare a tua sorella:

A te che sei la parte migliore di me, non esiste niente di più genuino al mondo che il nostro legame.

Non esiste un’amica migliore di una sorella e non esiste sorella migliore di te!

Quando il resto del mondo non ti capisce, una sorella lo farà sempre.

Sorella mia, sei speciale. Da sempre sei al mio fianco, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Siamo cambiate e diventate grandi, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso.

Non so cosa sia la felicità, ma avere una sorella si avvicina molto all’idea.

A te che sei la persona migliore del mondo: mia sorella, la mia migliore amica, la mia anima gemella e la parte migliore di me.

Le cose più belle della vita non sono cose, sono sorelle.

Non c’è nessuno al mondo che mi conosca più di quanto mi conosci tu. Ti voglio bene.

Una sorella è lo specchio in cui guardarti ogni giorno per capire chi sei veramente.

La vita è un viaggio meraviglioso, è bello avere qualcuno da tenere per mano, e io ho scelto te, sorella mia!

Sorelle per caso, amiche per scelta.

Da piccole eri la mia compagna di giochi, poi sei diventata la mia confidente e oggi sei la mia migliore amica, il mio tutto.

Come dire a tua sorella che è speciale

Una sorella è un pezzo di cuore, come si può vivere privandosi di questo rapporto meraviglioso che la vita ci regala? Condividere il tempo insieme sin dalla nascita è un privilegio che solo le sorelle hanno, e che aiuta a instaurare un rapporto così unico, che non si può paragonare a nessun altro. Vuoi fare un pensiero dolce alla tua cara sorella? Allora dedicale una frase per ricordarle quanto per te è importante: che sia scritta su un biglietto, incisa sul vetro o incorniciata, mandata con un messaggino o una mail, fa sempre il suo bell’effetto. Di seguito trovi aforismi e frasi d’autore che possono aiutarti a dire a tua sorella quanto le vuoi bene:

Puoi prendere in giro il mondo, ma non tua sorella. (Charlotte Gray)

Passiamo il tempo insieme, ci aiutiamo l’una con l’altra, ci diciamo a vicenda le nostre peggiori paure e i nostri più grandi segreti, e allora proprio come vere sorelle, ascoltiamo e non giudichiamo. (Adriana Trigiani)

Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo. (Charlotte Brontë)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

L’applauso di una sorella significa molto di più di quello di qualsiasi folla. Perché gli altri vedono soltanto il risultato, mentre lei vede tutto ciò che ci ha portato fin lì. (Pam Brown)

Le sorelle sono unite da un legame speciale tutta la vita. Che a loro piaccia o meno, nel bene e nel male. (Brigid McConville)

Aiutarsi l’una con l’altra, è parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

I miei genitori sono molto competitivi, così noi siamo molto competitivi come bambini. Ma è un buon tipo di competizione; non è gelosia. Vuoi sempre fare il tuo meglio, e se non puoi essere tu, vuoi che lo sia tuo fratello o tua sorella. (Janet Jackson)

La sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Una sorella può essere la custode della nostra identità, la sola persona con le chiavi senza restrizioni del nostro sé fondamentale. (Marian Sandmaier)

Avere una sorella è come avere una migliore amica di cui non puoi liberarti. Sai qualunque cosa tu faccia, lei sarà ancora lì. (Amy Li)

Frasi divertenti per una sorella

Vorresti dire a tua sorella quanto le vuoi bene e che il tempo che passi insieme a lei è il migliore del mondo? Lo puoi fare anche con dei pensieri simpatici e spiritosi. Non sei un’amante delle frasi smielate e delle citazioni strappalacrime? Allora di seguito trovi una raccolta di frasi divertenti che puoi dedicare a tua sorella, per farle sapere quanto la ami: non fa mai male, anzi, è sempre un immenso piacere. Sicuramente le strapperai un sorriso, non c’è dubbio, e siamo certi che farai anche breccia nel suo cuore:

Lei è la sorella? E da quanto tempo?” (Totò)

Tutti dovrebbero avere una sorella come te. Perché dovrei sopportarti soltanto io?

Io e te siamo sorelle, ricordati che se cadi io ti rialzerò, appena avrò finito di ridere.

Pensi che io sia pazza? Dovresti vedere mia sorella!

Non lasciare mai che una sorella arrabbiata ti pettini i capelli. (Patricia Mc Caan)

Chi ha una bella sorella ha anche molti amici. (Proverbio russo)

Non riesco a ricordare se sono la sorella buona o la sorella cattiva…

Sorrido perché sei mia sorella. Rido perché non puoi farci niente!

Mia sorella ha una sorella fantastica.

Due valgono più di uno: chi ha scritto questo probabilmente non conosceva mia sorella. (Samuel Butler)

Più ancora che Babbo Natale, è tua sorella che sa se sei stato buono o cattivo. (Linda Sole)

So che mia sorella maggiore mi ama perché mi dà tutti i suoi vecchi vestiti e così deve uscire a comprarne di nuovi.

Pensieri speciali per sorelle maggiori

Avere una sorella è una grande fortuna, crescere con una sorella maggiore lo è ancora di più. Sempre pronta a darti un consiglio, a tenerti per mano. Una sorella maggiore ti offre il suo amore e la sua esperienza, ti regala la sua saggezza, per evitare che tu cada e ti faccia del male. È una guida, spesso una seconda mamma, pronta a sostenerti e amarti. Fare la sorella maggiore è quasi un lavoro, una dura ma piacevole responsabilità, che si fa col cuore. Un ruolo che fa sentire bene, importanti e amate. Ecco alcune frasi da dedicare a una sorella maggiore:

Alla sorella maggiore migliore che potessi desiderare…ti adoro, sorellona!

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. (Melodie Ramone)

Tua sorella maggiore è la tua migliore amica, la tua maggior critica e la tua più feroce protettrice. Lei può farti uscire pazzo e farti piangere, ma è l’unica persona al mondo che amerai incondizionatamente, nonostante tutto. Dopo tutto è la tua sorella maggiore.

Le sorelle maggiori ti aiutano sempre a capire meglio il mondo.

Frasi da dedicare a una sorella minore

Avere una sorellina da coccolare è una gioia infinita. La sorella minore è una dolce compagna di vita, a cui dedicare tutto il proprio amore e sostegno nelle scelte, fino alle più difficili. Vuoi dire alla tua piccola sorellina quanto le vuoi bene? Prova a faro con uno di questi pensieri:

Quando sei una sorella maggiore, è un grande lavoro. Io non so come si sentono le sorelle minori rispetto al loro lavoro, ma quando sei una sorella maggiore, ci si aspetta che ti prenda cura di tutto. E questo ti fa sentire bene. A me lo fa. (Venus Williams)

Sei la sorellina del mio cuore, la luce dei miei occhi e la gioia della mia vita. Ti voglio bene!

Quando sei arrivata nella mia vita, così piccola e indifesa, ho giurato di proteggerti e di prendermi cura di te. La maggior parte delle volte però sei stata tu a darmi coraggio, a prendermi per mano e a rimanermi sempre accanto.

Siamo differenti come lo sono il sole e la luna, ma lo stesso sangue scorre nelle nostre vene e lo stesso cuore ci rende così legate.

Dio ha voluto farmi un regalo e per questo motivo sei nata tu.

Avevo paura che mi avresti portato via le attenzioni di mamma e papà, ma in realtà quando sei nata tu l’unica cosa che mi hai portato è stata gioia e felicità.

La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere. (Gemma Gurgess)

Brevi frasi per dire a tua sorella che le vuoi bene

Non sempre è facile aprire il cuore e dire alla propria sorella quanto è importante per noi e quanto la amiamo. Di seguito ti proponiamo alcuni dolci e brevi pensieri che possono aiutarti a farle capire che non esiste nulla di più bello al mondo che il vostro legame; ricordati di personalizzare la tua dedica:

Avere un rapporto d’amore con una sorella non significa semplicemente avere un’amica e una confidente, ma un’anima gemella, e per tutta la vita. (Victoria Secunda)

La cosa migliore dell’aver avuto una sorella è che ho sempre avuto un’amica. (Cali Rae Turner)

Nessuna amica è come una sorella. (Christina Rossi)

Qual è la buona notizia, se non si ha una sorella con cui condividerla? (Jenny De Vries)

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Che Dio ti benedica, mia cara, e ricorda che sei sempre nel cuore − oh! così ben riposta che non c’è possibilità di fuga − di tua sorella. (Katherine Mansfield)

Rapporto tra sorelle: le più belle citazioni da libri e altre opere

Alcune tra le citazioni più note tratte da libri, poesie e altre opere, per celebrare l’amore che provano due sorelle, un affetto unico e indiscutibile:

Le sorelle sono unite da un legame speciale tutta la vita. Che a loro piaccia o meno, nel bene e nel male. (Brigid McConville)

Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due sorelle. (Menandro)

La più mite, timida sorella è stata vista trasformarsi in una tigre se suo fratello era in difficoltà. (Clara Ortega)

Da bambine, una sorella può essere una compagna di giochi sempre pronta. Da adolescenti, una consigliera che vive sotto il tuo stesso tetto. Da madri, una baby sitter sempre disponibile. Da vecchie, una persona che non s’annoierà ad ascoltare tutte le tue storie sui “bei vecchi tempi”. (Jane Dowdeswel)

Sei mia sorella. Sei la mia famiglia. Sei tutto quello che ho. (Meredith Grey)

Essere sorelle è probabilmente la parentela più competitiva all’interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte. (Margaret Mead)

Puoi prendere in giro tutto il mondo ma non tua sorella. (Charlotte Gray)

Avere una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Una sorella è un piccolo pezzo di fanciullezza che non può mai andare smarrito. (Marion C. Garretty)

Aiutarsi l’una con l’altra fa parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

Due valgono più di uno: chi ha scritto questo non conosceva mia sorella. (Samuel Butler)

Una canzone per te: dedica speciale per una sorella

Sorelle e fratelli sono uniti sin dalla nascita e nulla dovrebbe mai spezzare questo legame così puro e autentico. Possono non andare sempre d’accordo, questo è vero, ma solo chi ha una sorella può sapere davvero che cosa significa avere sempre al proprio fianco una persona con cui condividere gioie e dolori. Vediamo alcune delle più celebri canzoni dedicate alle sorelle, selezionate da DiLei: