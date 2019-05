La sorella maggiore è la donna più importante della tua vita (dopo la mamma)

editato in: da

Tra i regali più belli che la vita ti può fare, uno dei più preziosi è senza dubbio una sorella maggiore. Lei forse non sarà stata dello stesso parere quando sei arrivata/o tu: sarà stata gelosa, come è normale che tutti gli ex figli unici lo siano, dopo l’arrivo di un fagottino a casa. Si sarà domandata «Quando se ne va?». Ma poi, tra un dispetto e una coccola, ha iniziato ad amarti. E non ha più smesso di farlo.

Perché è così: fratelli e sorelle che crescono insieme sono come cane e gatto. Litigano, sì, ma quando uno dei due manca l’altro lo cerca. In bilico tra la voglia di avere mamma e papà tutti per sé, e il pensarti quando tu non c’eri, tua sorella ha iniziato a prendersi cura di te senza rendersene conto. Perché il fatto di essere più grande l’ha fatta sentire responsabile nei tuo confronti.

Tua sorella maggiore ti ama incondizionatamente. Se gli anni che ti separano da lei sono abbastanza, ti ha fatto da seconda mamma. Ma anche se sono pochi

ha contribuito ad aiutarti a crescere. Ha condiviso i biscotti rubati dalla dispensa, ti ha aiutato ad alzarti quando sei caduta/o, ti ha difeso dai bulli ai giardinetti, ha pulito il tuo nasino quando eri troppo piccola/o per farlo tu, ha dormito con te quando c’era in temporale e avevi paura dei tuoni, ti ha insegnato ad allacciarti le scarpe.

È stata lei la tua prima amica, la tua prima complice. È quella che ti ha asciugato le lacrime la prima volta che ti hanno spezzato il cuore. A lei non devi nascondere nulla, perché ti legge come un libro aperto. Ti capisce e non ti giudica.

Forse negli anni vi siete un po’ persi, ma non importa. Tua sorella sarà sempre un punto di riferimento. In qualunque parte del mondo tu sia ora, quando sentirai la sua voce ti sentirai a casa.