Chi è Afrojack, il fidanzato di Elettra Lamborghini

Dalla sedia rossa di The Voice all’altare, il passo sembra essere facile per Elettra Lamborghini.

Già fidanzata da qualche mese con il dj olandese Afrojack, la bella ereditiera ha dichiarato di voler convolare a nozze il prossimo anno. Ma chi è davvero il 31enne che ha conquistato il cuore della “regina del reggaeton italiano”?

Bello, affascinante e di origini surinamesi, Afrojack è il dj e producer olandese che è riuscito a stregare la bella Elettra Lamborghini. Forse pochi lo ricordano, ma i due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando sin da subito l’interesse dei paparazzi più curiosi. Poi, a confermare ed ufficializzare la notizia è stata la stessa ereditiera attraverso un post su Instagram, accompagnato da un messaggio romantico: “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”. E da quel momento in poi, Elettra e Afrojack sono inseparabili.

La storia d’amore tra i due musicisti è finita subito sotto i riflettori, così pure come la vita privata del dj, che sembrerebbe aver avuto un flirt con Paris Hilton prima ancora di aver conosciuto Elettra. Ma la vera relazione importante sembra averla avuta con Amanda Balk, una nota modella olandese da cui Afrojack ha avuto una figlia, Vegas Van de Wall. E nonostante il passato del dj sembra essere sentimentalmente tormentato, Elettra Lamborghini si dimostra più che convinta di aver trovato finalmente l’amore della sua vita.

In una recente intervista, la giudice di The Voice si è dichiarata tanto innamorata del suo fidanzato, da aver pensato di convolare presto a nozze: “Sposare Afrojack? Sì, forse l’anno prossimo. E abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli. Strani, non Giulia o Francesco”. Ma prima del matrimonio, la bella venticinquenne sembra pensare al lavoro. Dopo la conclusione del talent musicale di Rai 2, la Lamborghini lancerà il suo primo album di inediti reggaeton, sperando di replicare l’incredibile successo delle hit “Mala” e “Pem Pem”. E solo in un secondo momento, quando tutti i sogni nel cassetto saranno realizzati, Elettra pronuncerà il fatidico “sì” all’uomo che le ha letteralmente rubato il cuore.