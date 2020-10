Elettra Lamborghini, nozze da sogno con Afrojack: abito da favola e commozione

editato in: da

È durante una bellissima giornata di sole, nell’incantevole cornice del lago di Como, che Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati. Sabato 26 settembre hanno pronunciato il fatidico sì, in una location fantastica al cospetto di un selezionatissimo numero di ospiti. E dalle prime immagini che compaiono sui social, a stupire è il bellissimo vestito di Elettra.

D’altronde, non poteva essere altrimenti: l’ereditiera aveva annunciato grandi sorprese per tutti i suoi fan, in occasione del suo giorno speciale. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suo matrimonio con Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como. Elettra in prima persona si è occupata di tutti i dettagli delle nozze, con l’aiuto di un super wedding planner: Enzo Miccio. E tutto sembra essere andato alla grande, almeno da ciò che si evince dai primi dettagli emersi su Instagram.

La sposa è arrivata a bordo di una Lamborghini azzurra assieme al papà Tonino che, tenendola sottobraccio, l’ha accompagnata sino all’altare. Elettra ha indossato uno splendido abito bianco, ricco di trasparenze e di ricami, caratterizzato da una profonda scollatura e abbinato ad un lungo velo fissato tra i capelli. Afrojack ha invece optato per un classico smoking nero con papillon, dall’intramontabile eleganza. La cerimonia si è svolta all’aperto, sotto uno splendido sole, e si è tenuta interamente in inglese, davanti agli occhi di un centinaio di ospiti.

Se Afrojack ha scelto il suo migliore amico come testimone di nozze, Elettra ha avuto al suo fianco, nel giorno più importante, le sorelle minori Lucrezia e Flaminia. Spicca invece l’assenza della sorella più grande, Ginevra. Tra le sue storie di Instagram, la ragazza ha infatti scritto: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Dopo la cerimonia, la Lamborghini ha organizzato uno splendido ricevimento.

Nei giorni scorsi, l’ereditiera aveva rivelato qualche dettaglio sul grande evento, in particolare sulla scelta degli abiti: ne ha preparati ben tre, uno dei quali verrà indossato solamente per la festa che concluderà il matrimonio. Il secondo vestito, in effetti, è davvero incantevole: si tratta di un bellissimo abito da sposa a sirena in pizzo interamente ricamato, con scollo a cuore e maniche lunghe svasate.

Intanto arrivano i primi messaggi social di coloro che hanno partecipato alle nozze. Marco Ferrero, in arte Iconize, ha condiviso qualche scatto con i quali ha mostrato la location ai suoi fan, in attesa della sposa. E ci ha rivelato di non essere riuscito a trattenere la commozione: il matrimonio di Elettra e Afrojack dev’essere stato un evento davvero sorprendente.