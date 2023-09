Elettra Lamborghini svela come passerà l’anniversario di nozze, l’idea originale

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

Elettra Lamborghini sorprende sempre il suo pubblico con hit pazzesche che scalano tutte le classifiche. Ma la cantante riesce a stupire i suoi ammiratori anche con scatti formidabili, postati suo suo account Instagram ufficiale, che raccolgono tantissimi commenti positivi e critiche. Reduce dalle fatiche del tour estivo, Elettra Lamborghini è pronta a festeggiare un evento importante: il terzo anniversario di nozze con il marito Afrojack. I festeggiamenti per l’anniversario di Elettra Lamborghini e Afrojack Elettra Lamborghini ha sposato il suo Nick van de Wall, in arte Afrojack, il 26 settembre 2020. La coppia si appresta, quindi, a celebrare il loro terzo anniversario di nozze. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la cantante ha svelato come hanno deciso di passare questo giorno importante: “Festeggiamo in Svizzera, in un centro detox, sì fa ridere. Niente telefonini. Si mangia poco e niente. Le coppie che riescono a non litigare significa che sono davvero molto affiatate”. L’artista ha raccontato, anche, come ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito: “A un Festival, suonavo prima di lui, ci hanno presentato. Ero concentrata sulla carriera, a sposarmi a 26 anni non ci pensavo proprio, magari a 36. Non avevo mai avuto storie serie. Il primo ragazzino al liceo, è durata un anno, poi basta, non mi sono più interessata all’amore”. Per Elettra Lamborghini si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine: “Con Nick l’ho capito subito, è vero, succede così, ho deciso che volevo stare con lui”. La cantante ha elogiato il marito e tutti i suoi pregi, svelando anche due suoi piccoli difetti: “Disordinato, ritardatario, ma lo sono tutti gli uomini”. Di certo, la coppia non soffre di gelosia: “Non me ne dà modo e nemmeno io. Non mi approccerei a un altro uomo nemmeno se mi pagassero, non me ne frega niente, ma era così anche prima di Nick, sto bene con i miei amici, i miei cani, i cavalli, i miei fan”. Elettra Lamborghini si augura davvero di passare tutta la vita con suo marito: “I miei nonni sono stati insieme 50, 60 anni, vorrei arrivarci anch’io”. Elettra Lamborghini: la pesante eredità del suo cognome

Elettra Lamborghini è conosciuta al grande pubblico per le sue strepitose hit, ma, ai suoi esordi, ha fatto molto scalpore il fatto che la cantante fosse erede della famosa casa automobilistica. La cantante, però, è convinta di aver portato in alto il nome del nonno: “Di persone che portano un cognome importante ce ne sono tantissime, non tutte riescono a fare quello che ho fatto io. Se il nonno fosse vivo credo che sarebbe fiero di me”.

La cantante è certa di essersi affermata, ormai, per quello che è per davvero: “Non penso che la gente mi veda più così, non sono qui solo per il mio cognome pesante, voglio avere una mia identità. Non mi sento né ricca né famosa, per me tutte le persone sono uguali su questa terra”.

Infine, l’artista ha raccontato il suo rapporto coi social e con gli haters: “Qualche giorno fa avrei voluto rispondergli per benino, ma il mio ufficio stampa non sarebbe stato contentissimo. Con la fama è compreso anche questo, ti ci devi abituare. Certo che il mondo sarebbe più bello se ognuno si facesse i cavoli suoi. Sono sensibile, ci resto male… I social mi vanno sempre meno a genio. Siamo diventati una massa di pecoroni. Mi preoccupa la negatività, la cattiveria, non la capisco. Sui suoi scatti seducenti ha aggiunto: “Chi guarda solo quelle si fa una certa idea. Ma chi vede anche le mie storie conosce un’altra Elettra, che di sexy non ha niente. Cucino, taglio i cespugli in ciabatte”.