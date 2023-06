Mara Venier senza freni con Elettra Lamborghini: la gaffe che infiamma “Domenica In”

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

A Domenica In tantissime risate e intime confessioni (oltre ad un pizzico di pepe) hanno caratterizzato l’intervista che Elettra Lamborghini ha concesso a Mara Venier. La cantante ha raccontato il suo travolgente amore per il marito Afrojack, entrando anche in alcuni dettagli intimi della loro sfera privata. Ne è nato così un siparietto assieme alla conduttrice che, spiazzando tutti e strappandoci una risata, ha ammesso con una rivelazione piccante che infiamma lo studio: “Io ho una grande nostalgia dei succhiotti”.

Elettra Lamborghini, la storia d’amore e il primo incontro con Afrojack

Elettra Lamborghini è di scena a Domenica In per una ricca intervista ai microfoni di Mara Venier. La twerking queen più celebre d’Italia si è raccontata tra carriera e vita privata, e ha parlato della romantica storia d’amore con il marito Afrojack (sposato nel 2020). “Hai incontrato un angelo”, ha ammesso la conduttrice in riferimento al loro amore. Un vero colpo di fulmine, un incontro che la coppia si ricorderà per sempre: così la cantante ha parlato del primo incontro con il noto DJ olandese.

“È un amore, sono tanto fortunata. Durante uno show, un festival, io parlavo l’inglese ma non così bene. Me l’hanno presentato, ma io all’epoca avevo solo Pem pem, quindi cantavo solo un pezzo. Stavo per andare a casa, mi hanno fermato e me l’hanno fatto conoscere. Lui ha iniziato a scrivermi su Instagram, mi ha invitato in studio, io dissi: ‘Beh, è un produttore di un livello del genere, vado’. Sono andata in studio e non abbiamo più parlato di musica. Ci siamo proprio innamorati“.

Il colpo di fulmine è scattato quando, abbracciati all’ombra di un albero, si sono resi conto di essere fatti l’uno per l’altra: “Guardando le foglie dell’albero, ci siamo innamorati. Io poi ero super timida. Io gli ho detto: ‘Se tu provi a baciarmi, non ti voglio più vedere in vita mia’”. Alla fine, poi, è scoccata la famosa scintilla.

Mara Venier, siparietto “hot” in diretta: “Evviva i succhiotti!”

Ma, nel corso dell’intervista, c’è stato spazio anche per un piccante siparietto che ha infiammato lo studio di Domenica In. Tutto è nato da una curiosità di Mara Venier che, senza freni e senza nemmeno troppi giri di parole, è entrata nel dettaglio dell’intimità tra Elettra Lamborghini e Afrojack: “Ma c’è sesso tra di voi?”. La twerking queen, che di recente ha anche parlato dei suoi guadagni e di un “senso di colpa” nascosto, conferma come tra i due ci sia passione. E, anzi, rincara la dose mostrando in diretta due vistosi “segni” del loro amore: “Vuoi vedere una cosa? Ho appena scoperto di avere due succhiotti al collo“.

A quel punto la conduttrice ha colto la palla al balzo, ironizzando sull’accaduto e rivelando sarcastica: “Anche mio marito me ne fa“. Per poi proseguire, infiammando lo studio del suo programma con un’altra rivelazione piuttosto piccante: “Io ho una grande nostalgia dei succhiotti. Non sapevo neanche più che ancora qualcuno li potesse fare. Evviva i succhiotti!”. Un siparietto che ha animato la diretta di oggi pomeriggio, e che ha anche strappato un sorriso al pubblico. Irrefrenabile zia Mara!