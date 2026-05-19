Kate Middleton, il viaggio in India pieno di insidie e i look in stile Bollywood

Getty Images Kate Middleton, viaggio in India: i look

Kate Middleton sarebbe già pronta ad affrontare un altro viaggio internazionale. Ma questa volta sarebbe accompagnata da William e la visita sarebbe più impegnativa e ricche di insidie. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, la Principessa del Galles si appresta a tornare in India e noi siamo pronte a rivederla con outfit in stile Bollywood.

Kate Middleton, il viaggio in India è molto delicato

La visita a Reggio Emilia ha davvero rappresentato una svolta per Kate Middleton. Appena rientrata dall’Italia, è infatti trapelata la notizia che la Principessa del Galles potrebbe andare in India con William in occasione della cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize 2026 che si terrà a Mumbai.

Dunque, con il suo breve soggiorno in Italia Kate è tornata ai tour internazionali e questo apre alla possibilità che affronti un ben più lungo e faticoso viaggio. Tra l’altro la presenza del Principe e della Principessa del Galles in India avrebbe un importante valore diplomatico. Per questo motivo, la visita in India è molto delicata.

I preparativi del viaggio sono ancora agli inizi e il Palazzo non ha ancora fatto in merito alcuna dichiarazione ufficiale. Comunque, da quanto riportano i media britannici, William e Kate potrebbero visitare Delhi, descritta come “politicamente sensibile “, durante il loro soggiorno. “Il Principe e la Principessa del Galles sono pronti ad aiutare il Paese in ogni modo possibile. I preparativi sono ancora nelle fasi iniziali ma si preannuncia un’esperienza straordinaria”.

Kensington Palace starebbe già collaborando a stretto contatto con il Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo (FCDO) per preparare questo viaggio, che ritengono ideale per i futuri monarchi.

William e Kate hanno già visitato l’India e il Bhutan nel 2016. All’epoca si recarono a Mumbai, a Nuova Delhi, il Parco Nazionale di Kaziranga in Assam e il Taj Mahal ad Agra. Mentre per quanto riguarda l’Earthshot Prize, Kate ha partecipato alle cerimonie di premiazione a Londra nel 2021 e a Boston nel 2022, ma alle ultime tre edizioni non ha presenziato a causa della malattia.

Kate Middleton, i look in stile Bollywood

Se il viaggio in India verrà confermato, sarà l’occasione per vedere alcuni tra i look più sfarzosi e colorati di Kate.

Come da protocollo, la Principessa del Galles omaggerà il Paese che la ospita indossando brand locali o outfit dallo stile che s’ispira alle tradizioni del posto. La moglie di William ha già sfoggiato diversi brand indiani, come l’iconico abito chemisier con motivi geometrici stampati di ispirazione Jaipur di Anita Dongre.

Nel 2016 durante la serata di gala a Mumbai, la Principessa impreziosì il suo abito di Jenny Packham con orecchini creati da un brand di alta gioielleria indiana, Amrapali Jaipur. E durante un ricevimento a Kensington Palace ha indossato un abito di Saloni Lodha, alla vigilia del viaggio in India.