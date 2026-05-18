Kate Middleton, svelate le parole di Harry che distrussero il loro rapporto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e Harry avevano un rapporto fatto di confidenza e affetto reciproco sino a quando una frase del fratello di William non distrusse il loro legame per sempre.

Il legame speciale di Kate Middleton e Harry

A svelarlo è Christopher Andersen che ha pubblicato un libro in cui racconta i retroscena della Royal Family e in particolare il rapporto fra Kate Middleton e Harry. Un legame fortissimo, fatto di gesti importanti e confidenze, terminato bruscamente a causa del comportamento del fratello di William.

“Kate e Harry avevano un rapporto molto stretto: lui diceva spesso che lei era la sorella che non aveva mai avuto – ha raccontato l’esperto -. Avevano lo stesso senso dell’umorismo e credo che tra loro ci fosse un amore vero. Kate ha fatto tutto il possibile per anni per cercare di far riavvicinare i due fratelli”.

Il rapporto era così bello che anche dopo lo scontro fra William e Harry i due sarebbero rimasti amici e avrebbero continuato a sentirsi. Kate infatti sarebbe rimasta l’ultima a difendere Harry. “Anche dopo che Harry aveva scaricato William e praticamente l’intera famiglia reale con la sua autobiografia Spare, lei non si era arresa del tutto”, ha raccontato il giornalista.

La frase di Harry che cambiò tutto

Poco dopo però Harry avrebbe fatto una mossa capace di rovinare il rapporto con Kate. La principessa del Galles infatti non avrebbe gradito la scelta del principe di parlare pubblicamente dello stato di salute di Re Carlo. “Quando Harry ha detto ‘Non so quanto tempo resti a mio padre’, ha gettato benzina sul fuoco delle speculazioni sulla reale gravità delle condizioni del Re – ha confidato Christopher Andersen -. Per Kate, che sapeva meglio di chiunque altro quanto potesse essere demoralizzante una dichiarazione pubblica del genere per una persona che combatte contro il cancro, era semplicemente troppo”.

In quel momento Kate si sarebbe sentita tradita da Harry e avrebbe quindi deciso di mettere fine al loro rapporto: “L’ultimo ponte è stato bruciato. Kate si è semplicemente arresa e ha rinunciato a ricostruire il legame tra i fratelli.”

Fino a quel momento la principessa del Galles aveva provato a tenere unita la famiglia, spingendo William a riconciliarsi con suo fratello. “Che si trattasse di consigliare William o di sussurrare qualche parola all’orecchio di Harry, lei considerava suo dovere mantenere i due fratelli uniti, così come i loro collaboratori più stretti”, ha spiegato la fonte a Express UK.

Oggi Kate Middleton e Harry sono più lontani che mai. Harry si è trasferito negli Stati Uniti con Meghan Markle e non pensa di tornare a vivere in Inghilterra. I rapporti con la famiglia reale sono ancora tesi, nonostante i numerosi tentativi di riconciliarsi.

Se William sembra deciso a non riavvicinarsi al fratello, anche Kate Middleton avrebbe abbandonato definitivamente questa possibilità dopo lo scontro a distanza con Meghan Markle. Quest’ultima, secondo alcune indiscrezioni, starebbe invece pensando di incontrare in gran segreto Re Carlo con l’obiettivo di chiarire la sua posizione e alcune dichiarazioni che le sono state accostate dalla stampa britannica e internazionale.