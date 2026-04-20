Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

A Kate Middleton è bastata una sola risposta, di poche parole, per mettere a tacere Harry dopo l’attacco alla famiglia reale e la lite con William. La principessa del Galles era legatissima al secondogenito di Lady Diana, ma quando la situazione è degenerata ha scelto di schierarsi dalla parte del marito, mostrandosi ferma di fronte alle critiche di Harry.

La furia di William contro Harry

Ma andiamo con ordine per scoprire questo retroscena sulla Royal Family che svela molto riguardo il carattere di Kate Middleton. Quando il principe Harry scelse di rendere pubbliche le sue critiche alla famiglia reale, che culminarono poi con l’uscita di Spare, il suo memoir pubblicato nel 2023, la reazione del principe William fu furibonda. Secondo quanto riportato dall’autore reale Russell Myers nel libro William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, il futuro re si sarebbe sentito così profondamente tradito dal fratello da giurare di non volergli più parlare.

Come racconta Myers, William aveva dichiarato ad uno dei suoi collaboratori più fidati non avere “intenzione di frequentare nessuno dei due”, riferendosi ovviamente a Harry e Meghan Markle.

Un sentimento di rottura totale che ancora oggi continua. Da tempo infatti i due fratelli non si parlano e non avrebbero in programma incontri o la possibilità di riconciliarsi in qualsiasi modo. Una distanza che sembra ormai cristallizzata, senza segnali di disgelo all’orizzonte. In questo clima di tensione sarebbe emersa in tutta la sua forza la figura di Kate Middleton. Mentre il marito era travolto dalla rabbia, la principessa del Galles sarebbe riuscita a mantenere la calma, diventando un punto fermo in un momento particolarmente difficile per William e per tutta la monarchia britannica.

La frase di Kate Middleton per mettere a tacere Harry

La risposta di Kate agli attacchi di Harry non è arrivata con un comunicato stampa, né con un’intervista in prima serata, come probabilmente si aspettavano in molti. La principessa del Galles sarebbe riuscita a mettere a tacere Harry con una semplicissima frase. Myers rivela che Kate Middleton avrebbe adottato un approccio ben preciso di fronte alle polemiche, pronunciando poche parole: “Lascia che la tempesta passi”.

“Il suo atteggiamento era costantemente ‘questo passerà'”, ha raccontato il biografo. E ogni volta che William si agitava e perdeva la calma, sarebbe stata lei a placarlo. Come spiega Myers: “Ogni volta che William si innervosiva per la situazione, lei calmava le acque e lo riportava a ciò che contava di più per loro. E cosa contava di più? La risposta è semplice quanto potente: la loro famiglia e quello che stavano facendo”.

Nè interviste di Harry, nè le polemiche sui tabloid e nemmeno le accuse contenute in Spare. sarebbero riusciti a smuovere Kate Middleton che sarebbe riuscita a restare sempre calma, diventando dunque essenziale per suo marito e per l’intera monarchia britannica. Un equilibrio raro e prezioso che sia Carlo che William hanno saputo apprezzare nei momenti più turbolenti e su cui continuano ancora a contare.