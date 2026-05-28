Kate Middleton, la verità dietro la foto privata con William raggela

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono state vittime di un raggiro, anche se involontario. Infatti, l’ex maggiordomo di Re Carlo ha condiviso sui social una foto del Principe e della Principessa del Galles in atteggiamento “sconveniente”. Lo scatto è stato spacciato come un inedito, ma la verità è un altra.

Kate Middleton, la foto intima con William

Kate Middleton e William si sono sempre rifiutati di assumere un maggiordomo e forse non hanno tutti i torti. Molti di quelli che hanno servito a Corte, terminato il rapporto di lavoro, hanno scritto libri e fatto interviste in cui raccontavano cosa accade dentro le mura del Palazzo. E se la maggior parte dei loro racconti è positiva, certo ai membri della Famiglia Reale non fa piacere che le loro piccole abitudini private vengano rese pubbliche.

Nel caso recentissimo che ha coinvolto William e Kate si tratta invece di una foto che l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, ha pensato bene di condividere sui social.

Lo scatto in questione ritraeva Kate seduta sulle ginocchia di William, mentre si abbracciavano. Un’immagine realizzata in un momento di intimità della coppia, i due esprimono il loro sincero affetto reciproco, ma è un atteggiamento inappropriato per coloro che si apprestano a salire sul trono britannico.

L’ec maggiordomo ha scritto a corredo dell’immagine: “Questa splendida foto del Principe e della Principessa del Galles è stata scattata quando li ho incontrati per la prima volta nel 2004. Una vera storia d’amore reale”.

Inutile dire che la foto è diventata virale, ma più veniva vista e ripostata, più aumentavano i dubbi sulla sua autenticità. E la cosa più inquietante è che non si trattava di un semplice ritocco, di cui per altro anche Kate si avvalse nel 2024, proprio mentre si stava curando dal cancro, facendo scoppiare un vero e proprio caso editoriale.

Kate Middleton, la verità dietro la foto con William

I follower di Grant Harrold hanno infatti iniziato a chiedersi se si trattasse di una vera immagine inedita o piuttosto di un fake, realizzato con l’Intelligenza Artificiale. E alla fine si è proprio dimostrata un falso.

Harrold ha ovviamente cancellato il post e si è scusato per l’incidente, spiegando di aver “sinceramente scambiato” la foto per autentica.

L’ex maggiordomo ha scritto un lungo messaggio nelle Storie: “Mi è giunto all’orecchio che l’autenticità di una mia recente immagine condivisa è stata messa in dubbio, in quanto attribuita all’intelligenza artificiale. Amo condividere le mie esperienze e i miei ricordi di lavoro con la famiglia reale e mi impegno affinché i miei contenuti riflettano i meravigliosi anni trascorsi al servizio della famiglia”.

“Non ho scattato né possiedo l’immagine di William e Kate che ho pubblicato. Cerco sempre di fare le dovute verifiche prima di condividere qualsiasi post: in questa immagine ho visto solo un giovane William e una giovane Kate che mi hanno ricordato molto come erano quando ho avuto il piacere di lavorare per loro”, ha continuato. “Ho sinceramente pensato che fosse una foto autentica della coppia. Vedendola, mi ha fatto sorridere e ho voluto condividere questa gioia con voi.”

E ha concluso: “Sebbene io sia abile nel distinguere il coltello da tavola da quello da burro, l’intelligenza artificiale, come sono sicuro sarete tutti d’accordo, può essere più difficile da distinguere. D’ora in poi, sarò più cauto riguardo ai contenuti che scelgo di condividere con i miei follower e mi impegnerò affinché la mia piattaforma rimanga uno spazio autentico e positivo che celebri la Famiglia Reale.”