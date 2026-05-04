Kate Middleton e William, l’ex maggiordomo svela come sono davvero in privato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Pochi possono dire di conoscere veramente Kate Middleton e William. Fra loro c’è senza dubbio Grant Harrold che ha lavorato come maggiordomo presso la loro residenza reale dal 2004 al 2011.

Kate e William, le confessioni dell’ex maggiordomo

Harrold ha conosciuto Kate Middleton e William prima che si sposassero, lavorando per loro ed entrando a contatto con la coppia per moltissimo tempo. Proprio per questo si può dire che il maggiordomo abbia conosciuto i “veri Kate e William”. Intervistato da Heart Bingo Online, l’uomo ha rivelato i retroscena del suo lavoro e ha spiegato come sono davvero gli attuali principi di Galles.

Il maggiordomo ha ricordato due persone piacevoli, affermando di essersi trovato molto bene con loro. “Erano semplicemente una coppia divertente, come tutte le altre – ha detto -. Ridevano e si poteva scherzare con loro fin dai primi tempi”.

“Non erano ancora sposati – ha svelato -, quindi ho avuto la fortuna di conoscerli quando si frequentavano. Ricordo che quando si sono lasciati brevemente nel 2007, sono rimasto sconvolto perché Kate mi piaceva molto e andavo d’accordo con lei”.

Parlando della loro breve separazione, avvenuta nel 2007, l’ex maggiordomo di William e Kate ha aggiunto: “Quando si sono rimessi insieme, ne sono stato davvero contento. Si sono rimessi insieme in occasione del sessantesimo compleanno del Re”.

Ha poi ricordato un evento in cui “nessuno sapeva chi fosse Catherine”, aggiungendo: “C’era un evento in cui si esibiva Rod Stewart e ricordo che Kate è arrivata e nessuno le ha parlato perché nessuno sapeva chi fosse. Riesci a immaginare che possa succedere adesso? Semplicemente non accadrebbe nulla del genere. Sono andato da lei perché questo era il rapporto che avevamo. Amichevole e gentile”.

Il segreto di Kate e William

Da allora ne è trascorso di tempo e tante cose sono cambiate. William e Kate hanno assunto sempre più un ruolo centrale nella Royal Family, diventando un punto di riferimento anche per Re Carlo. Nel frattempo infatti la monarchia britannica ha superato non poche tempeste. Meghan Markle e Harry hanno lasciato l’Inghilterra per trasferendosi negli Stati Uniti fra polemiche, accuse e una rottura ancora oggi mai sanata.

Il principe Andrea, figlio prediletto della Regina Elisabetta, è stato coinvolto nello scandalo Epstein, spingendo Re Carlo a prendere una posizione per salvare la monarchia. Accanto a lui ci sono sempre stati Kate e William: mai eccessivi, sempre misurati e semplicemente perfetti.

Dopo tanti anni di matrimonio e tre figli sono ancora innamoratissimi e legati da un sentimento fatto di rispetto e sostegno reciproco.

“La loro collaborazione si basa sul rispetto e sulla comprensione reciproci – ha raccontato l’ex maggiordomo -. Si sostengono a vicenda in casa e sul lavoro. Sono l’uno il punto di riferimento dell’altro, e questo è importante. William – ha aggiunto – ha sempre saputo che Catherine sarebbe stata un grande sostegno per lui e che avrebbe eccelso in un ruolo pubblico, ma ha superato ogni aspettativa. Anche se potremmo non vedere William e Catherine impegnati in un gran numero di eventi pubblici come la generazione precedente, il loro lavoro dietro le quinte sta contribuendo a plasmare l’istituzione per il futuro”.