Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Charlene di Monaco si racconta forse per la prima volta così apertamente in un momento in cui la sua vita matrimoniale con Alberto sembra rifiorire e la sua presenza nella Rocca è sempre più assidua e pregnante. Ma confessa la Principessa: “Vorrei essere più forte“, perché la grave malattia che l’ha colpita nel 2021 le ha lasciato ancora degli strascichi.

Charlene di Monaco si confessa

Charlene di Monaco ha parlato in una lunga intervista a Monaco Matin in cui ha messo in chiaro molti aspetti della sua vita privata presi di mira dai media. In primo luogo, il suo matrimonio con Alberto, dato per finito quando lei si trovava in Sudafrica malata. La Principessa ha ribadito invece la perfetta sintonia con il marito. Il loro legame è saldo e sono concordi nell’educazione dei figli Jacques e Gabriella.

A proposito dei gemelli, Charlene ha raccontato che per la prima volta quest’anno non saranno nella stessa classe: “Questo è un grande passo per loro e mi fa sentire orgogliosa”. Descrivendo il loro primo giorno di scuola: “Avevano molte aspettative: sui nuovi amici, sugli insegnanti, su cosa avrebbero indossato per questo primo giorno. Mi chiedevano ancora quando sarebbe stata la prossima vacanza”.

Charlene e Alberto di Monaco, insieme per i figli

Alberto e Charlene sono concordi nel prepararli gradualmente alla vita che spetterà loro a Corte. Soprattutto Jacques avrà molte responsabilità in quanto Principe ereditario. “Sono ancora molto giovani ma sono già consapevoli del loro ruolo nel Principato. L’importante è comunicare con loro, rispondere alle loro domande e aiutarli a muovere i primi passi. Ma soprattutto io e mio marito riteniamo importante che a scuola e nelle attività quotidiane vivano come tutti gli altri bambini della loro età“. Anche se Jacques e Gabriella non sono bambini “normali”, infatti sono costantemente sotto i riflettori, di fatto sono personaggi pubblici. “Per questo la nostra famiglia li circonda e sostiene. Questo richiederà tempo e molti aggiustamenti”.

Charlene ribadisce quanto sia importante nella loro educazione mantenere vivo il legame con le tradizioni della famiglia regnante. Anche in considerazione che quest’anno ricorre il centenario della nascita del Principe Ranieri, anniversario che è celebrato con molti eventi in cui non solo Alberto e Charlene ma anche Carolina, Stéphanie e il resto della famiglia sono coinvolti. Compresi i piccoli Jacques e Gabrielli.

Spiega la Principessa: “Sono orgogliosa che i miei figli stiano imparando a conoscere il loro nonno attraverso le ricorrenze che abbiamo quest’anno. Ciò consente loro di comprendere la storia del loro Paese e della loro famiglia. Del resto, appena passiamo da qualche parte dove vediamo una foto o un’effigie del Principe Ranieri, entrambi esclamiamo “oh guarda, è il nonno”. È toccante”.

Charlene di Monaco e la malattia: “Vorrei sentirmi più forte”

Un altro tema delicato toccato da Charlene è la sua malattia. Nel 2021 fu colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie a causa della quale ha subito diversi interventi e ha rischiato di morire. Lo scorso dicembre la moglie di Alberto aveva dichiarato di stare meglio. Il suo percorso di guarigione molto difficile e lungo prosegue positivamente: “Oggi mi sento in ottima forma, felice e serena. Spero di poter tornare presto a fare sport. Cammino regolarmente ma vorrei riprendere ad allenarmi col nuoto, per ritrovare un po’ più di energia e sentirmi più forte“.