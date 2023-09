Charlene di Monaco, capelli cortissimi e il bacio inaspettato con Alberto

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Charlene di Monaco sembra letteralmente rinata e con lei l’amore con suo marito Alberto al punto da lasciarsi andare a un bacio del tutto inaspettato sul campo da golf davanti agli occhi di tutti.

Charlene di Monaco alla torneo di golf

Durante il mese di agosto Charlene di Monaco è sembrata essersi eclissata. Sparita dalla scena, Alberto si è ritrovato spesso da solo agli eventi istituzionali e questa assenza non ha fatto altro che alimentare i rumors su una nuova crisi di coppia. A ciò si aggiungano gli impegni che il Principe ha mantenuto con la sua famiglia non ufficiale, ossia coi suoi figli avuti al di fuori dal matrimonio.

Fonte: IPA

In particolare, i media hanno malignato sull’intervista di Alexandre, avuto da Alberto con l’ex hostess Nicole Coste, che ha 20 anni ha ribadito di non essere un figlio illegittimo dato che suo padre lo ha riconosciuto. Affermazioni che certo non avranno fatto piacere a Charlene la cui gelosia è nota a tutti. Da qui allora tutte le indiscrezioni su una sua fuga in Svizzera, per non parlare di quanto si è discusso sul suo prossimo viaggio in Sudafrica. Ebbene tutte voci senza fondamento.

Charlene sta benissimo e anche con Alberto le cose funzionano. Lo ha dimostrato proprio in questi giorni, mostrandosi serena al fianco del marito in diverse occasioni pubbliche, dall’inaugurazione di un nuovo canale televisivo monegasco al ricevimento di Stato per l’ambasciatore francese. E infine, ciliegina sulla torta, i Principi hanno voluto rassicurare tutti sul loro amore presso la Place du Casino de Monte Carlo, dove è stata allestita la 19a buca simbolica del campo da golf in occasione della Princess of Monaco Cup.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, abito nero e capelli cortissimi

Charlene si è presentata all’evento con un outfit impeccabile e ultra chic. Si tratta di un abito da cocktail nero, a mezze maniche, con chiusura a zip e gonna lunga svasata. Ai piedi delle ballerine, perfette per camminare sull’erba e mandare una pallina in buca. Perfetto anche il bracciale alto e rigido.

Altra novità, i capelli. La Principessa aveva già cambiato colore, passando dal biondo al castano. Ma ha deciso di tagliarli ulteriormente, realizzando una pettinatura a maschietto cortissima con riga in mezzo.

Charlene e Alberto di Monaco, il bacio davanti a tutti

Amante dello sport, non si è sottratta dal colpire la pallina con la mazza da golf. E dopo il tiro si è meritata i complimenti di suo marito che ha assistito al lancio. Alberto le si è avvicinato, le ha sorriso mettendole un braccio intorno alle spalle e infine l’ha baciata sulla guancia con grande affetto. Anche se il bacio non era di quelli passionali, si è rivelato comunque un gesto molto intimo che raramente compiono in pubblico.

Siccome è apparso a tutti molto spontaneo e non preparato, è evidente che non si tratta di una strategia messa a punto dalla Rocca per far tacere i soliti rumor sul divorzio. Al contrario, è sembrato a tutti un bacio che simboleggia l’unione e la vicinanza tra Alberto e Charlene. Tanto che alla festa era presente anche Victoria Silvstedt, grande amica del Principe, ma lui non le ha degnato questa volta nemmeno di uno sguardo.