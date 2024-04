Fonte: Getty Images Beatrice Borromeo e Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha assistito alla finale dei Rolex Monte-Carlo Masters di tennis con un look coordinato a suo marito Alberto e a suo figlio Jacques. Curiosamente la piccola Gabriella non c’era e nessuno ha dato spiegazione di questa assenza. Accanto alla Principessa, sedeva Beatrice Borromeo. Tra le due donne è sembrato esserci una certa complicità, quella che una volta Charlene aveva con la nipote acquisita Charlotte Casiraghi. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco ai Masters di Monte-Carlo senza Gabriella

Per la finale di tennis a Montecarlo una parata di stelle e vip ha fatto capolino sugli spalti, tra cui Totti e Noemi Bocchi. Ma gli occhi erano tutti puntati sui padroni di casa, Charlene di Monaco e Alberto. Tra loro sugli spalti c’era Jacques, l’erede al trono, ma curiosamente sua sorella Gabriella era assente.

Non è la prima volta che i gemelli si separano durante eventi ufficiali del Principato. Gabriella aveva partecipato senza il fratello al gala della settimana della moda di Monaco, mentre Jacques è spesso protagonista assoluto col papà di eventi sportivi. Però, è apparso un po’ strano che Charlene e Alberto, presenti insieme, non abbiano portato con sé anche la figlia. Può essere che avesse un precedente impegno e la sua presenza non fosse poi così necessaria. O forse non era in forma. Il Palazzo non ha ritenuto necessario dare spiegazione.

Charlene di Monaco, look coordinato alla famiglia e giacca da oltre 3mila euro

Sta di fatto che la famiglia principesca, con l’aggiunta di Melanie-Antoinette Costello de Massy, cugina di Alberto e Presidente della federazione tennis di Monaco, si è presenta sugli spalti con look coordinati. Charlene, Alberto, Jacques e Melanie indossavano giacca blu, camicia e pantaloni beige, quasi fosse una divisa. E naturalmente gli occhiali da sole.

In particolare, la Principessa ha optato per un blazer blu in cachemire, a doppiopetto con bottoni d’oro, di Ralph Lauren. Costo? 3.600 dollari, ossia circa 3.378 euro. Sotto la giacca indossava una camicia a righe blu, di Ralph Lauren, che ha abbinato a dei pantaloni classici beige. Come accessori ha scelto delle scarpe con tacco midi in suede blu, di Manolo Blahnik, una borsa beige di Akris, da 1.150 euro e maxi occhiali da sole con lenti d’oro, firmati Miu Miu. E per impreziosire il tutto non mancano gli orecchini a lobo con solitario in diamanti.

Charlene di Monaco e Beatrice Borromeo, grande intesa

Eccezionalmente seduta accanto a Charlene di Monaco c’è Beatrice Borromeo. Difficilmente le due donne occupano posti vicini agli eventi del Principato, essenzialmente per una questione di protocollo. Ma ai Masters di Monte-Carlo è accaduto e le duemostrano di avere una notevole confidenza. Beatrice sembra così sostituire Charlotte Casiraghi, che si dice sia incinta del nuovo fidanzato, nel cuore della zia.

La Borromeo non è obbligata a vestirsi come i Principi e così si presenta sugli spalti con un delicato completo verde acqua, tutto rigorosamente firmato Dior, dal bolero a mezzemaniche ai pantaloni Vichy. Anche gli accessori sono della maison di cui è testimonial, tra cui gli occhiali da sole e l’iconica borsa in paglia, Lady Dior. Sempre di Dior sono gli orecchini “rosa dei venti” in oro rosa e diamanti, da 5.350 euro circa.

Beatrice è col marito Pierre Casiraghi e tra i due è un continuo scambio di sguardi e sorrisi. Si arriva quasi a un bacio. Dietro di lei è seduta la sorella Lavinia Borromeo, che non sembra divertirsi molto, e il marito John Elkann.