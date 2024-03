Fonte: Ansa Lavinia Borromeo, la moglie di John Elkann

Nobile di origini, imprenditrice di professione. Lavinia Borromeo appartiene a una delle famiglie più potenti e antiche d’Italia e ha sposato l’erede di uno degli imperi più rampanti e ricchi della nuova Italia. Scopriamo qualcosa di più sulla riversata e sfuggente nobildonna moglie di John Elkann.

Lavinia, discendente della dinastia Borromeo

Le radici della famiglia Borromeo sono antichissime, le prime testimonianze risalgono al 1300. Originaria di Roma, la famiglia assume in seguito particolare rilievo nel nord Italia quando, tra il 1500 e il 1600, gli arcivescovi San Carlo e Federico diventano tra le figure più rilevanti del ducato di Milano. A Federico Borromeo, citato anche ne I Promessi sposi di Manzoni, si devono la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Ambrosiana di Milano.

L’attuale dinastia dei Borromeo comprende i due fratelli Gilberto e Carlo. Il primo spostato con Bona Borromeo, da cui ha avuto due figli, Vitaliano X e Federico. Carlo è stato in precedenza sposato con la modella tedesca Marion Sibylle Gabriele Zota, madre di Lavinia e delle sorelle Isabella e Matilde. Oggi Carlo è sposato con Paola Marzotto, figlia della stilista Marta e del conte Umberto, da cui ha avuto altri due figli: Beatrice e Carlo Ludovico.

Lavinia Borromeo, imprenditrice con la passione per la moda

Lavinia Borromeo è nata il 10 marzo 1977. Ha studiato presso l’International School di Milano assieme alla sorella Isabella Borromeo, per poi laurearsi all’Università Cattolica. Gli studi economici sono stati coniugati alla passione per la moda e il primo lavoro di Lavinia, nel 2003, è stato nel dipartimento creativo del brand Bottega Veneta. La nobildonna si è poi spostata da Giorgio Armani e, successivamente, ha collaborato con la rivista Elle.

Diventata in seguito stilista di abbigliamento e accessori, ha lavorato per Trussardi e, nel 2005, è passata all’azienda Poltrona Frau, dove si è specializzata nella progettazione di oggetti domestici. Oggi Lavinia Borromeo e stilista e proprietà della linea di abbigliamento per bambini BLav.

Il matrimonio con John Elkann

È stato grazie alla sorella Isabella che Lavinia ha conosciuto John Elkann, primogenito della famiglia Agnelli. Tra i due è scattata fin da subito l’intesa e la coppia è convolata a nozze nel 2004, con una grande e fastosa cerimonia sulle rive del Lago Maggiore. Dall’unione sono nati tre figli: Oceano Noah, Leone Mosé e Vita Talita.

Queste sono le uniche informazioni disponibili su Lavinia Borromeo, a differenza della sorellastra Beatrice, la nobildonna è molto riservata e non ama stare sotto i riflettori. Non è presente sui social e raramente compare a eventi mondani. Attualmente vive in una lussuosa dimora a New York, con il marito e i figli, e nel tempo libero si diverte a fare shopping per le vie del centro.