Matrimonio Seredova-Nasi: abito da sposa in anteprima e Lavinia Borromeo testimone

Come annunciato mesi fa, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano il prossimo 17 giugno. Tutto pronto per le nozze vip dell’anno e senza grandi ansie, almeno così dice la futura sposa che per le sue seconde nozze ha voluto come testimone un’amica speciale, Lavinia Borromeo. Di questo matrimonio sappiamo tutto (e ve lo riveliamo). Ma l’abito da sposa resta ancora un’incognita, anche se qualche ipotesi possiamo formularla.

Seredova-Nasi: data e location delle nozze

Dopo 8 anni di fidanzamento e una figlia, Alena Seredova e Alessandro Nasi convolano a nozze sabato 17 giugno a Noto in Sicilia. Una location incontaminata per gli sposi che non sono mai stati lì. Come spiega la modella in un’intervista al magazine Oggi: “Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”.

Matrimonio Seredova-Nasi: la cerimonia

Trattandosi di seconde nozze per Alena, che è stata sposata con Gigi Buffon dal 2005 al 2014, la scelta di una cerimonia civile era d’obbligo. Non potendo sposarsi in chiesa, ha scelto di organizzare un matrimonio all’insegna della natura e della bellezza in un luogo paradisiaco in Italia. Mentre a fare da sfondo alle prime nozze c’era la sua Praga, ma a quella città “non ci ho proprio pensato”. Dopo la firma in comune, la cerimonia si terrà all’aperto anche se la Seredova dice di non conoscere la location.

Alena Seredova, Lavinia Borromeo come testimone di nozze

Una cosa però è certa, a farle da testimone ci sarà Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann di cui Nasi è lontano cugino. Alena e Lavinia sono amiche da sempre. Anzi è stato grazie al loro legame che la Seredova ha conosciuto Alessandro Nasi. “Sono da sempre amica di Lavinia Borromeo e frequentavo la famiglia. Così mi è capitato di incrociare Alessandro a vari eventi privati, compleanni, festicciole di bimbi. Lui non sapeva nulla della mia storia, è stato molto divertente all’inizio”.

Matrimonio Seredova-Nasi: gli invitati

Lavinia è sorella di Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, al cui matrimonio sul Lago Maggiore erano presenti anche Alena e Alessandro. Non si sa se la coppia è stata invita. Però alle nozze di Nasi-Seredova ci saranno un centinaio di ospiti. I futuri sposi sono scesi a un compromesso, perché la famiglia di lei è ristretta mentre quella di lui è molto grande. Di certo però nella lista non compaiono Buffon e Ilaria D’Amico.

Alena Seredova, l’abito da sposa

Per quanto riguarda l’abito da sposa di Alena Seredova invece non si sa praticamente nulla. Nemmeno il brand cui si è affidata. La modella ha voluto mantenere il più stretto riserbo sul suo look per fare una sorpresa al futuro maritino. “Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili”, facendo riferimento ai suo 45 anni portati magnificamente.

D’altro canto, possiamo farci qualche idea sulla sua mise da sposa. Quasi certamente non prevedrà velo, diademi, strascichi. E soprattutto proprio come la location, anche il suo look sarà il più possibile differente a quello che sfoggiò al suo matrimonio con Buffon. Queste nozze infatti significano un cambiamento radicale e un voltar pagina definitivo rispetto alla sua vita sentimentale precedente.

Lo stile di Alena è minimal e sobrio. Ci aspettiamo dunque di vederla con un abito chiaro dalle forme lineari, senza troppi orpelli, perché non ne ha bisogno. La sua bellezza parla da sé. Magari sullo stile di quello in seta color argento indossato lo scorso anno alle nozze di suo fratello. Si trattava di uno chemisier di H&M che nella sua semplicità le stava divinamente.

Nasi-Seredova, il viaggio di nozze

Dopo la cerimonia gli sposi partiranno per il viaggio di nozze. Ma la loro sarà una luna di miele particolare perché porteranno con sé i figli. Dunque, la scelta della meta non è stata semplice. “Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica. Insomma, a tutti noi”.

Alena Seredova, la proposta di matrimonio

Il 17 giugno non è il punto di arrivo ma una nuova magnifica sfida nella storia d’amore tra la Seredova e Nasi. Quello che Alena si aspetta da questo matrimonio?

“Con Ale abbiamo una bambina meravigliosa, viviamo insieme da tre anni e io desidero solo una festa indimenticabile con le persone che ci vogliono bene. Quando mi ha chiesto di sposarlo, lo ha fatto in modo semplice ed elegante com’è lui. L’anello? Sì certo, l’ho ricevuto. Senza, forse, non avrei neanche capito… Sono rimasta talmente confusa per qualche giorno, che ho dimenticato di spifferare a tutti la bella notizia”.