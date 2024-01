Fonte: IPA Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non si sposano più. O meglio, il matrimonio è stato rinviato. Si parla di nozze ormai da moltissimi anni, dato che sono una coppia di lunga data, ma il momento giusto sembrava essere finalmente arrivato. E invece no: a placare l’entusiasmo ci ha pensato il futuro sposo che ha specificato che sì, l’evento ci sarà, ma non a giugno 2024. Tutto è perciò rimandato a data da decidersi, ma potrebbero addirittura anticipare.

Perché Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno rinviato le nozze

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, ha raccontato a Corriere della Sera, specificando che il matrimonio potrebbe avere luogo addirittura prima. Nessuna data certa, ma solo la volontà di diventare marito e moglie. I due sono anche genitori di Leopoldo Mattia ma lui è papà anche di Luis Thomas e David Lee, avuti dalla ex moglie Alena Seredova.

Il motivo del rinvio delle nozze è da ricercare nelle date fissate per i Campionati Europei di Calcio in Germania, a giugno 2024. La Nazionale, di cui l’ex portiere è capo delegazione, è inoltre campione in carica. Nel frattempo, Gigi Buffon si sta dedicando alla formazione personale: “Ho fatto il corso da direttore sportivo. A gennaio inizio un corso intensivo alla Bocconi in business administration e, finalmente, mi butto in una full immersion di inglese per poter dimenticare il livello scolastico che mi ha sempre tenuto in piedi ma con disagio”.

Il suo rapporto con i tre figli

Tre giovanissimi e tutti grandi appassionati di sport. I ragazzi stanno crescendo e sono il grande orgoglio del loro papà: “Luis, il più grande ora gioca a calcio nel Pisa. È in convitto e sono felice che faccia questa esperienza: io sono andato via di casa a 13 anni, per me è stata un’occasione formativa unica. David invece al CBS, una squadra di Torino affiliata al Milan. Mentre Leopoldo sta facendo sport: gioca a basket, ogni tanto prova il calcio, ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello”.

Con Ilaria D’Amico ha invece costruito un rapporto solidissimo, sebbene agli inizi abbiano dovuto lottare contro le critiche mosse da coloro che non avevano apprezzato il suo comportamento nei confronti dell’allora moglie Alena Seredova. Ora che il tempo è passato ed entrambi hanno voltato pagina (lei ha sposato il manager Alessandro Nasi), per Gigi Buffon è arrivato il momento di fare il grande passo. Glielo ha chiesto più volte ma non si sono mai presentate le condizioni: ora è arrivato il momento di fare sul serio.

Sulle nozze imminenti, la giornalista sportiva aveva detto: “Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.