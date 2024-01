Come si reagisce di fronte a un tradimento? C’è chi sceglie la vendetta, chi si impegna a far sapere a tutti le malefatte del partner fedifrago e chi, invece, opta per un dignitoso silenzio. Proprio un profilo basso è stato quello mantenuto per anni da Alena Seredova, che solo molto tempo dopo ha scelto di rivelare le cause della fine del matrimonio con Gigi Buffon. E oggi la showgirl commenta l’atteggiamento delle colleghe, decisamente diverso dal suo.

Alena Seredova: “La mia è stata la scelta giusta”

Ha iniziato tutto Shakira che, quest’estate, ci ha fatto ballare tutti mortificando in mondovisione l’ex marito traditore. Poi è arrivato il turno di Ilary Blasi che ha scelto di porre fine alla guerra dei Rolex con un intero documentario dedicato ai tradimenti di Francesco Totti e al modo in cui lei ha scelto di reagire. Infine, è arrivata Belen Rodriguez, con le interviste a cuore aperto e le frecciatine social a Stefano Di Martino, definito traditore seriale.

E dal momento che anche Alena Seredova appartiene alla vasta schiera dei traditi, i fan su Instagram hanno chiesto la sua opinione. Cosa ne pensa di questa nuova tendenza alla vendetta pubblica? “Sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta” ha risposto lei. “Quello che mi ha aiutato a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze”.

All’epoca dei fatti, quando iniziò a girare voce che Buffon l’avesse tradita con Ilaria D’Amico, Seredova non si pronunciò: “Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di tutto ciò. È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative”.

Alena Seredova, dopo il tradimento un nuovo grande amore

La serenità di Alena Seredova è quella tipica di chi, vistasi una porta sbattuta in faccia, è poi riuscito a spalancare un bel più grande portone. Mentre il matrimonio tra Buffon e D’Amico continua a essere rimandato, Alena è felicemente convolata a nuove nozze con Alessandro Nasi, padre della sua ultima figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. “Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda” ha confidato recentemente l’ex modella.

Il matrimonio, celebrato con una festa da favola in Sicilia lo scorso 17 giugno, è arrivato dopo quasi un decennio di amore. “Penso di non essere stata un boccone facile da portarsi a casa. – raccontò Seredova ospite di Verissimo – Una donna delusa e ferita, magari un po’ troppo esposta in quel momento con due bambini. Se non sono tuoi, ci devi lavorare di più”.

Ma oggi, Alessandro Nasi, Alena Seredova e l’ex marito sono una grande famiglia: “Penso che Alessandro, in questi anni, sia diventato un vero amico per loro, un compagno di viaggio”. E anche Ilaria D’Amico è legata ai piccoli Louis Thomas e David Lee: “Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.