Fonte: IPA Alena Seredova e Ilaria D'Amico

Non c’è più spazio per il risentimento nella vita di Alena Seredova. L’ex modella, felicemente sposata con Alessandro Nasi, si è definitivamente lasciata alle spalle la brutta esperienza vissuta con Gigi Buffon, che nel 2014 la tradì con Ilaria D’Amico ponendo di fatto fine al loro matrimonio. A quasi 10 anni di distanza, Alena non solo è riuscita ad andare avanti, ma ha anche dimostrato di non provare più alcun rancore nei confronti dell’ex rivale in amore, per la quale ha speso anche delle parole di stima in una recente intervista.

Alena Seredova su Ilaria D’Amico: “Un supporto”

Alena Seredova ha ritrovato amore ed equilibrio nella sua vita, e gestisce con grande naturalezza i ritmi della sua famiglia allargata. L’ex modella è infatti mamma di tre figli: Vivienne Charlotte, nata dall’amore con il marito Alessandro Nasi, e Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex compagno Gigi Buffon. E proprio per il bene dei due ragazzi, l’ex modella ha spiegato in un’intervista a Gente di aver gestito con estrema lucidità la separazione dall’ex marito, che all’epoca dei fatti l’aveva tradita con Ilaria D’Amico.

“Io sono tanto istintiva nelle cavolate, quanto riflessiva nelle cose importanti. Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo” ha spiegato la Seredova, che ha speso qualche parola anche per l’ex rivale in amore “Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.

Fonte: Getty Images

Alena si è sforzata affinché i figli crescessero in un ambiente sano: “È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”. Anche Gigi Buffon ed Ilaria D’amico sono diventati a loro volta genitori di Leopoldo Mattia, nato nel 2016.

L’amore per Alessandro Nasi

Gli anni turbolenti del divorzio con Gigi Buffon sono ormai solo un lontano ricordo per Alena Seredova, che trovato amore e serenità accanto all’imprenditore Alessandro Nasi. I due, che stanno insieme dal 2015, si sono sposati lo scorso settembre. “Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda” ha raccontato la modella ceca parlando del nuovo compagno, e spiegando che il segreto della loro unione è la capacità di bilanciarsi: “Lui è molto timido, razionale, il mio essere estroversa, chiacchierona, gli ha dato allegria. E poi lo faccio ballare, cosa che adora. Mi ha infuso serenità e calma, mi ha insegnato a contare fino a cinque prima di accendermi. Mi basta che lui mi prenda per mano per capire che devo tenere a bada l’impulsività”. Insomma, un amore da favola che l’ha risarcita di tutti il dolore provato in passato.