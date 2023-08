Alena Seredova, senza trucco e senza filtri su Instagram: “Solo vibrazioni positive”

Non potrebbe essere un’estate più felice per Alena Seredova, che ha appena sposato il suo compagno Alessandro Nasi. La splendida modella ceca ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, raggiungendo l’altare con il padre di sua figlia Vivienne, con una cerimonia bellissima a Noto nella quale hanno radunato tutti gli affetti più cari. I figli maggiori di lei, Louis Thomas e David Lee, sono stati i testimoni dello sposo mentre la piccola di casa è stata la meravigliosa damigella della sposa con abito in coordinato. Ora, a distanza di qualche settimana dalle nozze, è tornata sui social per mostrarsi in tutta la sua semplicità.

Alena Seredova magnifica senza trucco

Sulla sua bellezza non ci sono dubbi. Alena Seredova ha conquistato tutti per il suo fisico statuario e, con il tempo, anche per il suo carattere molto particolare. Ha sofferto per la separazione dal primo marito Gigi Buffon e ha saputo rialzarsi, tornare a sorridere e credere ancora nell’amore. E non ha più paura di mostrarsi senza trucco, senza filtri, coperta solamente dalle vibrazioni positive che le hanno restituito la serenità.

Non potrebbe essere più bella di così: i capelli scompigliati, il sorriso splendente e le leggere lentiggini lasciate visibili dall’assenza di make up creano il quadro perfetto che Alena Seredova ha voluto mostrare ai suoi follower. Merito, anche, dei giorni di vacanza che ha trascorso insieme alla famiglia, seguiti alla lunga luna di miele alle Seychelles con il marito Alessandro Nasi che ha condiviso con tutti i figli. Del suo rapporto con loro, aveva raccontato a Chi: “Li ha conquistati semplicemente con la sua presenza e la dedizione. Ha dedicato loro tanto tempo, il tempo che prima aveva solo per sé e per i suoi amici. È diventato un appoggio, un amico”. Lui, invece, aveva detto: “Mi sono avvicinato ai ragazzi in modo graduale, assicurandomi che ci fosse la volontà da parte di entrambi di fare delle cose insieme senza forzature e senza mai voler sostituire un padre”.

Il matrimonio con Alessandro Nasi a Noto

Era un giorno che aspettavano da tempo. Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno deciso di sposarsi nel 2022, dopo una romantica proposta che lei ha ricevuto quand’erano in vacanza, mentre il matrimonio si è svolto il 17 giugno a Noto. Una cerimonia bellissima, per la quale la sposa ha indossato tre abiti, uno dei quali uguale a quello che ha indossato la sua piccola Vivienne.

Subito dopo la cerimonia, ha condiviso l’album di nozze nel quale sono comparsi i suoi figli ma anche gli amici che hanno voluto partecipare all’evento e testimoniare la gioia che finalmente ha travolta Alena Seredova dopo moltissimo dolore. Con Alessandro Nasi ha infatti trovato una nuova serenità: lo vediamo bene dalle tante condivisioni che compaiono sul suo canale Instagram, in cui non ha paura di mostrarsi senza trucco e rilassata. Una bella svolta, per lei, che si è finalmente liberata dalla sofferenza. Non che non le abbia insegnato a guardare avanti, anzi: è grazie a quello che è diventata la donna che conosciamo.