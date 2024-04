Fedez parla per un attimo della sua vecchia vita su Instagram ma non si rivolge alla moglie Chiara Ferragni

Fonte: IPA Fedez

Un Fedez nostalgico, quello che incrociamo su Instagram per il 25 aprile, che parla per un momento della sua vecchia vita con Chiara Ferragni. Sono parole d’amore semplici, quelle del rapper di Rozzano, che per la prima volta si lascia andare nelle sue Stories con un messaggio che rivolge alla cagnolina Paloma, che non vedrebbe ormai da settimane. “Miss you”, ha scritto pensando alla golden retriever che avevano preso dopo la morte dell’iconica Matilda, postando anche una foto – scattata solo pochi mesi fa – che li ritrae felici insieme.

Fedez, le parole per Paloma su Instagram

Ma dove si trova la bellissima Paloma in questi giorni così difficili per la famiglia? Pare che la cagnolina sia stata affidata alle cure di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, che si sta occupando di lei a tempo pieno. Il marito della sorella minore di Chiara Ferragni non aveva mancato di scoccare una frecciatina proprio nella direzione di suo cognato, specificando che i cani – per essere felici – non hanno di certo bisogno di abitare in case costose.

Insomma, anche la cagnolina non fa più parte del nucleo Ferragnez, ma Fedez non l’ha dimenticata. Non che avessero un rapporto perfetto, anzi. Paloma è stata spesso difficile da gestire, vista la sua giovane età, ma lui non si è mai arreso: le Stories in cui comparivano insieme sono state spesso divertenti, a tratti tragicomiche, mentre il legame con Chiara Ferragni era in costruzione ma certamente più sereno. I due sono divisi da tempo, almeno da quando lui ha lasciato le stanze del loft a City Life in cui si erano appena trasferiti, e ora sente davvero la sua mancanza.

Separazione Chiara Ferragni-Fedez, cosa sappiamo

Fedez e Chiara Ferragni sono ancora ufficialmente marito e moglie. Non si è ancora parlato di una separazione legale e loro stessi si sono limitati a definire la divisione come una crisi profonda. Intanto, lui ha già preso casa per accogliere i suoi bambini e l’ha riempita di giochi, mentre lei si è chiusa nel silenzio più profondo e sta provando a uscire da un periodo complicatissimo in cui l’attende anche un interrogatorio in Procura volto a stabilire le responsabilità sul caso pandoro griffato per il quale Balocco è già stata condannata.

La sua strategia comunicativa è però cambiata profondamente. Le immagini che vediamo sul suo Instagram sono principalmente legate alla sua vita privata e, qualche volta, concede pochi spazi al brand che porta il suo nome. Pare infatti che sia stata consigliata in questo senso, dopo che aveva deciso di prendersi una lunga pausa dai social, e così sta procedendo.

Lui è invece tornato alla vecchia vita e alla sua Rozzano, mantenendosi riservato in quello che concerne la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Dopo Pasqua, ha portato con sé i figli a Miami ed è tornato per rimettersi al lavorare, tra musica e attività imprenditoriali. L’obiettivo è comunque quello di salvaguardare il bene dei bambini che vengono al primo posto e che stanno crescendo insieme, nonostante il periodo difficile che entrambi stanno attraversando.