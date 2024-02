Tutto sui cani di Fedez: come si chiamano e curiosità

Fonte: IPA Fedez e la famiglia con Paloma, l'ultima arrivata in casa

Fedez, da sempre molto attivo sui propri social, ha spesso condiviso momenti di intimità con la famiglia. I giochi con i figli, Leone e Vittoria, la quotidianità con la moglie, Chiara Ferragni, e dolci coccole con i propri cani, amici pelosi e importanti presenze nella vita del rapper. In particolare Paloma, l’ultima arrivata in casa Ferragnez, ha conquistato da subito l’amore di tutta la famiglia e dei fan della coppia. La cucciola di Golden Retriever è stata una ventata di frenesia e dolcezza nella vita della famiglia e si è resa protagonista di alcuni momenti esilaranti proprio con Fedez, che, da addestratore provetto, cerca in tutti i modi di educarla e trattenere il suo carattere esuberante.

Tutti i cani di Fedez: l’amore per Paloma

Paloma è l’ultima arrivata in casa Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni l’hanno presentata ai bambini pieni di gioia: “Stiamo per fare un mega regalo ai bimbi”, aveva preannunciato la celebre influencer sul proprio profilo. La cucciola è un regalo della nonne materna, Marina Di Guardo, sempre attenta e discreta presenza nella famiglia. L’arrivo di Paloma ha destato l’entusiasmo dei piccoli di casa e dei fan della coppia sui social. Ovviamente, come sempre quando si tratta della coppia, non sono mancate le polemiche: qualcuno ha criticato la mancata scelta di adozione, ma questo non ha certo guastato la gioia per la divertente novità.

Dal suo arrivo Fedez ha spesso condiviso sulla propria pagina momenti di gioco e di coccole con la piccola Paloma. In particolare il rapper si è mostrato in tutta la sua autoironia nelle passeggiate al parco, durante le quali prova, senza troppo successo, di educare la cagnolina. Quello dell’addestratore è un mestiere complesso e la piccola certo ha un carattere indipendente e testardo e la passeggiata serale con Paloma è già diventato un cult social tutto da ridere.

Fedez non manca di portare Paloma ad alcuni incontri importanti, anche se non formali. In particolare, a suscitare l’ironia e il divertimento dei fan, è stata l’occasione di un pranzo del rapper a casa dell’amica Donatella Versace, documentata in un video condiviso sui social. Paloma è presente in due sequenze separate: nella prima vediamo la tenera Golden Retriever color crema in ascensore con Fedez, pronti per andare a trovare la famosa stilista Donatella Versace. E Federico le dice: “Ehi! Non mi far fare brutte figure che andiamo da Donatella”. La seconda parte del filmato, intitolata A few moments later (Pochi istanti dopo), mostra Paloma a pranzo a casa da Donatella. Nel momento in cui la stilista prende in braccio la cagnetta, in pochi attimi succede quello che ci si potrebbe aspettare con un cane davanti una pietanza prelibata: Paloma non ci pensa due volte e afferra un boccone di riso dal piatto della stilista.

Matilda, il cane di Chiara Ferragni

L’arrivo in casa Ferragnez di Paloma è stato preceduto dalla perdita di Matilda, l’amatissima cagnolina di Chiara Ferragni. Tutti la conoscevano con il nomignolo di “Mati” ed è morta dopo alcuni problemi di salute che hanno compromesso irrimediabilmente le sue condizioni fisiche. Tutti i fan dell’influencer l’hanno conosciuta da giovane, da meno giovane e l’hanno amata insieme ai figli di Chiara Ferragni e Fedez. Matilda Ferragni è stata la dolcissima compagna d’avventura della pioniera delle influencer e, con lei, ha condiviso tutti i momenti più importanti della sua vita. È stata al suo fianco per festeggiare i successi più grandi, l’ha vista diventare mamma e ha accolto i bambini con discrezione e amore, certa che l’affetto per lei sarebbe aumentato sempre di più.

Queste le parole di Chiara Ferragni: “In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”. “Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”, ha scritto su Instagram per l’ultimo saluto al suo cane, un meraviglioso bulldog francese che ha significato moltissimo.

Matilda Ferragni ha fatto molto di più. È per lei che Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti. O meglio, per una sua citazione che compare nel brano tormentone del 2016 Vorrei ma non posto, in duetto con J-Ax. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton

Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, recita il brano. Tutto il resto è storia.

È da qui che è partita la curiosità reciproca tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Hanno iniziato a frequentarsi e a piacersi, fino all’arrivo del piccolo Leone che ha di fatto formato la famiglia Ferragnez: “E hai fatto anche di più, hai ‘creato’ quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?”.

Guè e Chewbecca

I primi cani con cui Fedez si è mostrato al pubblico sono quelli della famosa influencer Giulia Valentina, celebre ex fidanzata del rapper. I due simpatici amici pelosi si chiamano Guè e Chewbecca e sono rimasti con la ragazza dopo la fine della relazione. Guè è una chihuahua piccola e buffa, Fedez amava fotografarla vestita in vari abiti. Come il suo ex padrone la piccola Gué amava giocare ai videogame, motivo per cui appariva spesso vicino al “badante tatuato” (come si definiva Fedez all’epoca) mentre aveva un controller dell’X-box stretto tra le mani (e le zampe).

Prima della rottura con la ex, erano moltissime le fotografie con le due cagnoline del rapper postate sui vari social network. Ritraevano Guè e Chewbecca quando erano intente a giocherellare tra di loro, mentre vestivano degli abiti molti particolari. Con i loro look sono riuscite a raggiungere una popolarità stellare in tempi brevissimi. Come diceva lo stesso rapper, le due cagnoline amavano giocare tra di loro oppure con i due padroni prima che questi si lasciassero per cause ignote.