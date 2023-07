Addio a Matilda, l’iconico cane di Chiara Ferragni: “Sei stata la mia bambina”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Matilda non c’è più. Il cane di Chiara Ferragni, che tutti conosciamo con il dolcissimo nomignolo di “Mati”, ha lasciato per sempre questa terra dopo una serie di problemi di salute che hanno compromesso irrimediabilmente le sue condizioni fisiche. L’addio della sua proprietaria, condiviso su Instagram, suggerisce come gli animali siano capaci di starci vicini senza pretendere niente in cambio. Con la presenza e con l’amore incondizionato, quello che Mati ha trasmesso anche ai suoi “fratellini” Leone e Vittoria, nati nel 2018 e nel 2021.

Morta Matilda, il dolore di Chiara Ferragni

L’abbiamo conosciuta da giovane, da meno giovane e l’abbiamo amata insieme ai figli di Chiara Ferragni e Fedez. Matilda Ferragni è stata la dolcissima compagna d’avventura della pioniera delle influencer e, con lei, ha condiviso tutti i momenti più importanti della sua vita. È stata al suo fianco per festeggiare i successi più grandi, l’ha vista diventare mamma e ha accolto i bambini con discrezione e amore, certa che l’affetto per lei sarebbe aumentato sempre di più.

Queste le parole di Chiara Ferragni: “In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”.

“Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”, ha scritto su Instagram per l’ultimo saluto al suo cane, un meraviglioso bulldog francese che ha significato moltissimo.

Il brano che ha dato vita ai Ferragnez

Matilda Ferragni ha fatto molto di più. È per lei che Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti. O meglio, per una sua citazione che compare nel brano tormentone del 2016 Vorrei ma non posto, in duetto con J-Ax. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton

Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, recita il brano. Tutto il resto è storia.

È da qui che è partita la curiosità reciproca tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Hanno iniziato a frequentarsi e a piacersi, fino all’arrivo del piccolo Leone che ha di fatto formato la famiglia Ferragnez: “E hai fatto anche di più, hai ‘creato’ quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?”.

Il cane di Chiara Ferragni era affetta da tumore in stadio avanzato, scoperto dopo una crisi epilettica che aveva richiesto un controllo medico. La sua proprietaria era infatti consapevole che non sarebbe vissuta a lungo, motivo per il quale aveva deciso di godersi ogni momento insieme a lei, che ormai era parte integrante della famiglia da moltissimo tempo.