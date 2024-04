Chiara Ferragni riappare su Instagram: “Finalmente vi siete riabbracciati”

Chiara Ferragni è tornata a battere un colpo su Instagram, dove è ormai assente da giorni e giorni. L’influencer è riapparsa sull’account della madre, la scrittrice Marina Di Guardo che ha condiviso uno scatto con la figlia e i piccoli Leone e Vittoria, appena rientrati da una vacanza a Miami con Fedez. Nel post carosello della Di Guardo c’è anche Paloma, il cane dei Ferragnez che per qualche tempo è stato accudito da Riccardo Nicoletti, il cognato di Chiara.

Come sta Chiara Ferragni, l’abbraccio con i figli Leone e Vittoria

Marina Di Guardo ha condiviso su Instagram alcune foto degli ultimi giorni: tra le tante immagini spicca quella di Chiara Ferragni che riabbraccia i figli Leone e Vittoria che di recente hanno trascorso del tempo con Fedez in America. “Finalmente vi siete riabbracciati”, ha scritto più di qualche follower che ha espresso vicinanza e sostegno. La Di Guardo ha replicato con l’emoji di un cuore. Stessa risposta anche a chi ha augurato alla Ferragni di riprendersi presto e superare questo momento particolarmente duro.

Ormai la rottura dei Ferragnez è ufficiale e il pandoro gate ha compromesso la carriera di Chiara, che sta vivendo giornate particolarmente complicate. Gli abiti del suo brand vengono venduti a prezzi stracciati negli outlet e il suo store romano, inaugurato solo lo scorso novembre, rischia di chiudere.

“Sta malissimo”, ha spifferato l’esperto di gossip Alessandro Rosica per poi aggiungere: “Si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa”. Ad averlo riferito sono alcune fonti vicine all’influencer, che in questo periodo può contare solo sulla madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca ma anche sulle amiche storiche come Chiara Biasi e Veronica Ferraro.

Fedez, al contrario, è molto attivo sul web, e di recente ha postato numerose foto e video della sua vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria. Il cantante ha inoltre traslocato in un’altra abitazione: ha lasciato CityLife, il quartiere all’avanguardia di Milano dove ha trascorso gli ultimi anni insieme all’ex moglie, e si è spostato in zona Castello Sforzesco.

Ad oggi non è chiaro quando Chiara Ferragni tornerà attivamente sui social network: il suo lavoro da influencer è stato minato dallo scandalo Balocco. Tra le tante cose un recente sondaggio condotto da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile dell’Università Bicocca di Milano, ha stabilito che la 36enne non è più un modello per i giovani.

“Nelle nostre ricerche precedenti – ha spiegato Emanuela Rinaldi, ideatrice del progetto Obiettivo Effe e professoressa di Sociologia dei processi culturali all’Università di Milano-Bicocca -, Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani”.

“Un riconoscimento che è venuto a cadere dopo il caso Pandoro – ha aggiunto -, impoverendo significativamente l’universo aspirazionale femminile, che è uno dei fattori che influenzano l’attitudine imprenditoriale tra le giovani donne”. Da non dimenticare, poi, che Chiara Ferragni è stata esclusa dal cda di Tod’s dove era entrata nel 2021.