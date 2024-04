Re Carlo è pronto a tornare a prendere parte ad alcuni eventi: in programma forse anche un faccia a faccia con suo figlio Harry, ma non con Meghan Markle

Che sia finalmente giunto il momento di un tentativo di riappacificazione tra Re Carlo e il suo secondogenito, il principe Harry? La situazione è particolarmente tesa, soprattutto tra i due fratelli, ma le condizioni mediche del sovrano hanno giocato un ruolo chiave nel ritorno a palazzo del secondo figlio di Diana. Esisterebbe però una clausola da rispettare: porte chiuse per Meghan Markle.

Re Carlo ritrova Harry

No, il principe Harry non farà ritorno nel Regno Unito per rivedere suo padre. L’occasione per organizzare questo viaggio dagli Stati Uniti è data dagli Invictus Games. Sua moglie resterà in California e ciò potrebbe essere anche per volere di Re Carlo.

Il Daily Mail ha riportato come la presenza di Meghan Markle infastidirebbe il sovrano. Ecco il timore: la sua presenza potrebbe oscurare il messaggio della cerimonia. Ecco le parole del commentatore reale Richard Fitzwilliams: “Il Re ha sempre tenuto la porta aperta per Harry. Ciò non vuol dire, però, che riceverà necessariamente un’accoglienza calorosa. Servirà del tempo ma la situazione è cambiata nelle ultime settimane. Credo però ci sia ancora molta strada da fare prima che Harry possa portare con sé Meghan e i bambini”.

Maggio sarà dunque un mese molto importante per la Famiglia Reale britannica. L’8 maggio Harry terrà una lettura nella Cattedrale di St Paul a Londra. Non è da escludere che Re Carlo possa presenziare, come parte del suo ritorno agli impegni pubblici. Sarebbe un inaspettato ramoscello d’ulivo.

In questo scenario, resta da capire se, in occasione degli Invictus Games il principe possa rivedere suo fratello William, incontrando inoltre Kate, per la prima volta dopo la diagnosi. In molti avevano criticato il suo averla “ignorata” durante la sua ultima visita lampo per suo padre. Staremo a vedere cosa accadrà tra pochi giorni.

Proprio l’8 maggio il Re dovrebbe presenziare al Buckingham Palace Garden Party. Chi sa che in quella data gli impegni ufficiali non possano divenire due Una mano tesa al suo secondogenito “perduto”.

Re Carlo e Meghan Markle

L’atteggiamento di Re Carlo non sembra quello di un uomo vicino alla fine, com’è stato dipinto da molti, pronto a perdonare e dimenticare ogni cosa. Da un certo punto di vista, dunque, il suo astio per Meghan Markle è un buon segnale, per quanto distorto questo discorso possa sembrare.

I tabloid non hanno dubbi sul fatto che, ad oggi, lei sia persona non grata a corte. Dopo gli ultimi quattro anni di accuse, interviste, documentari e libri, non lo è in realtà neanche Harry, la cui posizione è però comprensibilmente differente.

Scegliere di portare con sé sua moglie nel Regno Unito in quest’occasione sarebbe stata vista da Re Carlo come una dichiarata mossa ostile. Questo il pensiero dei commentatori reali. L’ultima visita dell’ex attrice risale a settembre 2022, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II. In seguito ha rifiutato l’invito all’incoronazione del nuovo sovrano, al fine di poter organizzare una festa di compleanno per i quattro anni di suo figlio Archie (versione ufficiale).