Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono convolati a nozze il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio presso il Castello di Windsor. L’ex coppia reale, quindi, è arrivata al traguardo di sei anni di matrimonio che sono stati arricchiti dall’arrivo di due splendidi bambini. Archie Harrison, infatti, è nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Westminster e, in seguito, Lilibet Diana, è arrivata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California. I due ex Duchi di Sussex hanno vissuto sei anni pieni d’amore ma anche di cambiamenti epocali e grandi polemiche.

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, infatti, hanno deciso, in questi anni, di lasciare non solo l’Inghilterra ma anche il loro posto nella casa reale inglese. La decisione della coppia ha allontanato l’ex Duca non solo dal fratello William e dalla cognata Kate Middleton, ma anche da suo padre, re Carlo III. I rapporti, oggi, sono tesi e molto lontani da quelli di quel giorno di festa al Castello di Windsor, in cui i due si sono uniti in matrimonio. Neanche la malattia che ha colpito il sovrano sembra aver risanato lo strappo tra di due.

Harry e Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio alla Megxit

Carlo III ha raccontato a inizio 2024 di aver ricevuto una severa diagnosi. Al sovrano, infatti, è stato riscontrato un tumore e, subito, il capo di stato ha cominciato le cure del caso. Nelle ultime settimane, il Re ha ripreso a presenziare a degli eventi pubblici, che gli hanno ufficialmente impedito di incontrare suo figlio Harry, in Inghilterra in occasione degli Invictus Games. Ma tra i due, il rapporto è traballante già da un po’ e, a sei anni dal suo matrimonio, la relazione tra Harry e Carlo d’Inghilterra è veramente cambiata.

Al matrimonio degli ex Duca di Sussex, infatti, il Re si è dato da fare per dimostrare tutta la sua approvazione e benevolenza nei confronti della nuova nuora. Carlo III ha accompagnato, perfino, all’altare la futura moglie del figlio, il cui padre non era presente alle nozze. Ma ancora di più, il Re è uscito dalla chiesa con la consuocera sotto braccio.

In seguito, negli ultimi mesi del 2018 e nel corso di tutto il 2019 sono cominciate a rincorrersi insistenti le voci di alcune incomprensioni tra i due fratelli e tra Kate Middleton e Meghan Markle. Lo stesso ex Duca ha confermato la frattura con William nell’ottobre 2019. La coppia ha deciso, in seguito, di passare il Natale in Canada, lontano dalla famiglia reale e l’8 gennaio 2020, ha avuto inizio la Megxit che, secondo le indiscrezioni, ha colto la famiglia reale di sorpresa.

Harry d’Inghilterra, le accuse al sovrano

La vita statunitense di Harry e Meghan Marke è cominciata nel 2020 e ha portato sempre più distanza tra l’ex Duca e suo padre. Questo soprattutto per le accuse che i due hanno lanciato da oltreoceano. Nel marzo 2021, durante un’intervista concessa a Oprah Winfrey, gli ex Duchi di Sussex hanno accusato di razzismo un componente della famiglia reale. Solo un mese dopo, però, Harry ha incontrato il padre e il fratello al funerale del Principe Filippo. Harry e Meghan Markle ha pubblicato, in seguito, anche una docu-serie su Netflix dove, l’ex esponente della famiglia reale ha affermato che il padre non l’ha aiutato a fronteggiare le accuse dei media britannici.

Al funerale della Regina Elisabetta la lontananza tra Re e figlio è stata evidente, anche se William e Kate Middleton si sono mostrati in pubblico in una passeggiata con la coppia statunitense. Ma, dopo questo momento di cordoglio, è stato pubblicato Spare, autobiografia di Harry e le relazioni con Carlo III sono diventate ancora più fredde. L’ex Duca ha lanciato pensati accuse contro la Regina Camilla e non ha risparmiato delle stoccate al suo stesso padre. In ogni caso, malgrado i rapporti complicati, Harry è stato presente all’incoronazione del padre, anche da solo e per poche ore e, quando è stata resa ufficiale la malattia del padre, è subito volato in patria per un incontro che sembra, però, non aver risolto nulla.