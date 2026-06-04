Il Principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati al Royal Wedding dell'anno tra Peter Phillips e Hariet Sperling. La verità sull'esclusione

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Harry non è stato invitato al matrimonio di Peter Phillips. Suo cugino non lo ha voluto alle sue nozze con Hariet Sperling che si celebrano alla presenza della Famiglia Reale sabato 6 giugno. Il Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle sono stati semplicemente snobbati.

Harry e Meghan Markle, esclusi dal matrimonio di Peter Phillips e Hariet Sperling

Dunque, Harry e Meghan Markle non hanno ricevuto alcun invito per le nozze di Peter Phillips e Hariet Sperling, nonostante lo sposo sia cugino di primo grado del Principe. Il matrimonio, che si preannuncia come il Royal Wedding dell’anno, viene celebrato nella chiesa di All Saints a Kemble, a Cirencester, sabato 6 giugno.

Non si hanno molti dettagli sulle nozze, ma si ritiene che Re Carlo e la Regina Camilla parteciperanno al party privato. È anche altamente probabile che ci siano Kate Middleton e William dato che quest’ultimo è cugino di primo grado di Peter Phillips. Così come potrebbero presenziare il Duca e la Duchessa di Edimburgo.

Ovviamente saranno presenti la Principessa Anna e Zara Tindall con famiglia, rispettivamente madre e sorella dello sposo.

Quindi, sono molti i membri senior della Monarchia attesi alle nozze del 6 giugno. Mentre Harry resta il grande escluso dal Royal Wedding, nonostante lo stretto legame di parentela con Peter. Che cosa c’è dietro la mossa di bandire il Duca e la Duchessa del Sussex da uno degli eventi più importanti per la Famiglia Reale britannica?

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Harry, la verità dietro l’esclusione dal Royal Wedding

La verità dietro questa esclusione è molto semplice, almeno secondo commentatrice reale Emily Nash, Harry e Peter non hanno alcun rapporto. Di conseguenza, lo sposo non ha sentito la necessità di invitarlo.

“Credo che tutto si riduca ai rapporti interpersonali, no?” ha detto Nash. “Ci è stato detto che Peter non parlava con Harry da qualche anno. Quindi c’è stato una sorta di raffreddamento naturale e di conseguenza non è stato invitato”, ha detto la Nash.

In più, Peter Phillips si è schierato dalla parte di William nella faida con Harry. “[Peter] è molto leale; è molto protettivo. È stato un ottimo consigliere per suo cugino nel corso degli anni”, ha detto Nash. “Quindi è assolutamente logico che, se entrambi i fratelli fossero stati presenti, l’intera vicenda avrebbe preso una piega completamente diversa. E non è certo quello che si desidera in quello che dovrebbe essere il giorno più felice della sua vita”.

Il figlio della Principessa Anna ha cercato in passato di fare da pacificatore tra Harry e William, in particolare in occasione del funerale del Principe Filippo, nel 2021. Ma i suoi sforzi non sono stati ripagati.

Invitare Harry e Meghan alle nozze sarebbe stato troppo rischioso e per più di un motivo. Da un lato, si sarebbe sicuramente creato dell’imbarazzo con Re Carlo che avrebbe dovuto affrontare il figlio problematico in una situazione non adeguata. Si sarebbe così creata un’atmosfera pesante durante il matrimonio.

Inoltre, bisognava pensare a dove alloggiare i Sussex durante la loro permanenza in Gran Bretagna, evitando le dimore reali. E questo avrebbe sicuramente sollevato la solita questione sulla sicurezza tanto caro a Harry.

Dunque, non invitare i Sussex al matrimonio sarà parsa l’unica soluzione possibile per non creare danni irreversibili.