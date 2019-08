Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco

editato in: da

Si chiama Beatrice Bocci la moglie, amatissima, di Alessandro Greco.

La coppia si ama dagli anni Novanta, ma solo nel 2008 è riuscita a convolare a nozze. Greco, che quest’anno condurrà l’80esima edizione di Miss Italia, è particolarmente legato al concorso di bellezza perché è proprio lì che ha conosciuto la donna della sua vita.

Era il 1994 quando Beatrice, splendida modella, approdò sulla passerella più famosa d’Italia. Alle prefinali l’incontro con Alessandro Greco e un colpo di fulmine che li portò ad innamorarsi subito. La Bocci alla fine arrivò seconda, battuta da Alessandra Meloni, ma riuscì a trovare l’amore.

All’epoca Beatrice era reduce da un matrimonio finito e aveva una figlia di nome Alessandra, che in seguito è cresciuta insieme al conduttore, e al figlio avuto dalla coppia, Lorenzo. La storia d’amore fra la Bocci e Greco è stata, come hanno raccontato, piuttosto tormentata all’inizio. Entrambi infatti sognavano di sposarsi in chiesa, ma il fatto che il precedente marito avesse lo stesso nome del conduttore, rendeva il processo di annullamento molto complicato e lungo.

In seguito il presentatore ha rivelato di aver intrapreso un percorso di fede che l’ha portato a Medjugoje e a rimanere casto per ben tre anni. Poi nel 2008 è arrivato il matrimonio con rito civile e in seguito, nel 2014, Beatrice Bocci e Alessandro Greco sono diventati marito e moglie anche di fronte alla Chiesa.

Il ritorno a Miss Italia viene considerato dal presentatore come l’ennesimo segno del destino. “Io mi sono preso la mia miss Italia, la più bella di sempre – ha svelato all’Ansa -, con lei ora ci siamo divertiti a vedere il disegno del destino, che ci porta indietro a rivivere la nostra esperienza proprio in questi 80 anni del concorso. Lei non è gelosa – ha aggiunto Alessandro, parlando delle miss con cui si confronterà durante il concorso di bellezza -, sa benissimo che la mia persona, il mio cuore, sono per lei, la miss delle miss”.