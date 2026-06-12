L’Angelo più sensuale compie 45 anni: i segreti del suo corpo perfetto

IPA Victoria’s Secret Fashion Show 2025: gli Angeli più belli tutti insieme

Adriana Lima, una delle modelle più belle e famose al mondo, nonché l’Angelo più longevo di Victoria’s Secret, diventato “il” simbolo del famoso brand di lingerie, soffia su 45 candeline. Nata a Salvador di Bahia il 12 giugno 1981, dopo una pausa dalle passerelle per dedicarsi alla famiglia, ha vissuto di recente un ritorno trionfale nel mondo della moda, tornando a sfilare per Victoria’s negli ultimi show del 2025, dimostrando di essere ancora la regina indiscussa degli Angeli e di non aver nulla da invidiare alle colleghe più giovani, come Gigi Hadid, sua sorella Bella e Kendall Jenner. Adriana ha sfilato in ben 18 fashion show del marchio e nel 2017 è stata eletta ufficialmente “l’angelo più prezioso di sempre”. Complice una indiscussa genetica fortunata ma anche tanta dedizione, fatta di disciplina alimentare e fisica. Intervistata dal Daily Mail, Adriana ha spiegato nel dettaglio cosa mangia (e cosa non), quanto e come si allena per mantenere “over anta” un fisico perfetto. Prendete carta e penna, e seguite i suoi consigli: arrivare ai suoi livelli è quasi impossibile, ma qualcosa si potrebbe migliorare.

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Il duro allenamento di Adriana Lima, pazza per la boxe

Adriana ha dichiarato: “Vado in palestra tutti i giorni. O se non ci vado, trovo il modo di allenarmi comunque, dovunque mi trovi, anche in camera mia”. La supermodella si allena con Kirk Myers, fondatore della Dogpound Gym e personal trainer anche di Taylor Swift, mangia sei pasti (morigerati) al giorno ed è ossessionata dalla boxe.

La boxe rappresenta circa l’80% dei suoi allenamenti e si affida a Michael Olajide Jr, ex campione di boxe dei pesi medi. Il suo allenatore Kirk ha detto di Adriana: “È una tosta e tutte le altre top model la ammirano e la considerano un modello da seguire”. È infatti risaputo tra le top model che si sottopone ad allenamenti durissimi, e tutti gli altri angeli di Victoria’s Secret la stimano moltissimo e la ammirano profondamente.

Anche il suo allenatore di boxe ha sempre elogiato la sua dedizione, affermando: “Adriana dà il massimo in palestra. La sua etica del lavoro è incredibile: quando si prefigge un obiettivo, lo raggiunge.”

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Quando non si allena con la boxe, la top si dedica ad allenamenti cardio intensi, che includono esercizi con le corde, per il core e con la palla medica. Ha persino ammesso di portare sempre con sé la corda per saltare, così da non avere mai scuse per saltare un allenamento, dovunque si trovi.

Adriana è anche una runner, e percorre circa 5 km un paio di volte a settimana. Quando invece desidera qualcosa di più rilassante, si dedica allo yoga, al metodo Lagree e al Pilates.

Una alimentazione rigorosa con sei pasti al giorno

Anche la sua alimentazione è altrettanto rigorosa e salutare: la star consuma sei piccoli pasti al giorno e beve due litri d’acqua al giorno.

Adriana attribuisce il suo benessere e la sua felicità a nove ore di sonno e alla meditazione prima di andare a letto.

La sua tipica colazione per lei consiste in fiocchi d’avena con frutta secca e frutta fresca, mentre il suo spuntino mattutino è un frullato proteico con frutta e verdura. Il pranzo, di solito, consiste in un petto di pollo con patate dolci, quinoa o riso e verdure. Come spuntino pomeridiano, mangia bastoncini di carota, sedano e frutta secca, prima di cenare con un’insalata di pollo o pesce. La sera, poi, si concede uno spuntino a base di grano saraceno con latte di canapa e miele, che a suo dire favorisce la digestione e soddisfa la sua voglia di dolci.

Ogni tanto si concede del cioccolato fondente come spuntino, ma beve il caffè tutti i giorni con miele anziché zucchero.

Come rara eccezione, ha dichiarato: “Adoro la torta al cioccolato e ogni volta che la mangio me la gusto alla perfezione. Subito dopo mi sento un po’ in colpa perché sono il tipo di persona che ne mangia due o tre fette. Non riesco a controllarmi!”.

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Il segreto della sua forma sono l’amore e la serenità

Adriana ha anche detto più volte che alla base di una buona forma fisica c’è una serenità interiore, che lei ha trovato accanto al marito, il produttore cinematografico Andre Lemmers . La modella aveva rivelato di essersi sposata con il suo compagno poco prima di Natale del 2024. Lemmers è CEO di MiLu Entertainment dal 2014 ed è anche socio di Hollywood Gang Productions.

La coppia ha iniziato a frequentarsi all’inizio del 2021, prima di fare il loro debutto ufficiale sul red carpet come coppia al Festival del Cinema di Venezia dello stesso anno. Nell’agosto del 2022 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschietto di nome Cyan Lima Lemmers.

Cyan è il suo terzo figlio di Adriana, dato che ha già due figlie, Valentina di 16 anni e Sienna di 12, avute dall’ex marito, il cestista serbo Marko Jaric, dal quale si è separata nel 2014.

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Nonostante i tre figli, la modella nel 2024 ha annunciato che avrebbe indossato nuovamente le ali d’angelo del marchio (dopo aver aperto la sfilata del famosissimo marchio in cinque occasioni: nel 2003, 2007, 2008, 2010 e 2012), tornando in pista in occasione del mega show di quell’anno. Ha poi sfilato anche per l’edizione del 2025. L’Angelo più sensuale di sempre, insomma, non ha intenzione di andare in pensione, per la gioia di tutti i suoi fan.