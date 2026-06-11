Shakira, la colazione è il segreto del suo addome perfetto a quasi 50 anni

Passa il tempo ma Shakira continua a sfoggiare un fisico impeccabile grazie a una colazione ricca di proteine, fibre e grassi sani, abbinata a sport e alimentazione equilibrata

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Shakira eterna ragazzina. A quasi 50 anni continua a sfoggiare una forma fisica che sembra sfidare il tempo. Merito certamente dell’attività fisica costante ma anche di una routine alimentare studiata nei minimi dettagli.

La cantante colombiana punta infatti su un’alimentazione equilibrata, ricca di nutrienti e lontana da regimi estremi. Il segreto del suo addome scolpito e della sua energia quotidiana parte dalla colazione, il pasto che considera fondamentale per affrontare giornate intense tra prove, concerti e allenamenti.

Niente prodotti industriali o colazioni ricche di zuccheri: la popstar sceglie ingredienti semplici ma altamente nutritivi, capaci di garantire sazietà e benessere per diverse ore.

Una strategia che conferma come la forma fisica non sia il risultato di sacrifici eccessivi, ma piuttosto di scelte costanti e sostenibili nel tempo.

La dieta di Shakira, parte tutto dalla colazione

La colazione di Shakira è un concentrato di nutrienti. Nel piatto non mancano uova sode, avocado, pomodoro fresco, pane integrale e un frullato di frutti rossi. Una combinazione che unisce proteine, grassi buoni, fibre, vitamine e carboidrati complessi.

L’avocado rappresenta uno degli alimenti chiave della routine di Shakira. Ricco di fibre, magnesio, ferro e grassi insaturi, contribuisce a prolungare il senso di sazietà e a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Non solo: è considerato un alleato della salute cardiovascolare e della bellezza della pelle.

Le uova sode, invece, garantiscono un importante apporto proteico e forniscono colina, una sostanza essenziale per il corretto funzionamento del cervello e dei muscoli. Grazie alla presenza di antiossidanti come luteina e zeaxantina, possono inoltre contribuire a contrastare l’invecchiamento cellulare.

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A completare il piatto ci sono i pomodori, ricchi di vitamina C, vitamina A e licopene, sostanza nota per le sue proprietà antiossidanti. Il pane integrale apporta energia a lento rilascio e fibre utili al benessere intestinale, mentre i frutti rossi forniscono un prezioso concentrato di vitamine e polifenoli.

Il risultato è una colazione completa, capace di sostenere l’organismo senza appesantirlo e di evitare i classici attacchi di fame di metà mattina.

Come si mantiene in forma Shakira

La routine di Shakira per restare in forma non si limita di certo alla colazione. Durante il resto della giornata l’ex compagna di Piqué privilegia proteine magre come il salmone, abbinate a verdure fresche e zuppe leggere preparate con ingredienti naturali.

Gli spuntini sono altrettanto controllati: yogurt, frutta, frullati e frutta secca sostituiscono snack industriali e prodotti ultra-processati. Un altro elemento fondamentale è l’idratazione.

L’artista beve molta acqua durante il giorno e riduce al minimo il consumo di zuccheri raffinati. Questo approccio le permette di mantenere energia costante anche e soprattutto in tour.

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Pur seguendo una disciplina rigorosa, Shakira non rinuncia completamente ai piaceri della tavola. Di tanto in tanto si concede degli hamburger o qualche quadratino di cioccolato fondente. Una scelta che rende il suo regime alimentare più realistico e facile da seguire nel lungo periodo.

Ad affiancare l’alimentazione c’è poi l’attività fisica. Pratica danza del ventre fin da bambina e successivamente si è divisa anche tra boxe, tennis e skateboard. Di recente si è appassionata al flyboard, uno sport acquatico che consente di “volare” sull’acqua e che, secondo gli esperti, può aiutare a bruciare oltre 300 calorie all’ora, tonificando gambe e glutei.

Una combinazione di alimentazione equilibrata, movimento e costanza che continua a fare di Shakira uno degli esempi più ammirati di benessere e forma fisica.