Tra chi è stato candidato all’Oscar e chi è scomparso dalle scene, che fine hanno fatto gli attori del cast del mitico film “Karate Kid”

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Getty Images Pat Morita e Ralph Macchio

“Metti la cera, togli la cera…”: basta leggere per ritrovarsi immersi nelle atmosfere zen di uno dei film che ha segnato l’infanzia di chiunque sia nato negli Anni ’80 o giù di lì. Karate Kid resta una delle pellicole più amate di sempre, quella che fatto venir voglia a tutti di iniziare a studiare karate e che ci ha insegnato l’arte della pazienza e della disciplina. Più di 40 anni dopo dall’arrivo nei cinema, Karate Kid torna in tv e, approfittando di questo tutto nel passato, scopriamo che fine hanno fatto i protagonisti.

Ralph Macchio continua a essere Daniel LaRusso

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Quando diede il volto al giovane e tenace Daniel LaRusso Ralph Macchio aveva 23 anni. Il successo planetario ottenuto nel 1984 con Karate Kid, e con i due sequel del 1986 e 1989, gli fece guadagnare un ruolo di primo piano nel film Mio cugino Vincenzo, al fianco di Joe Pesci e Marisa Tomei. In seguito, l’attore faticò a farsi strada nel mondo del cinema.

Lo abbiamo visto come comparsa in serie di successo come Ugly Betty e How I Met Your Mother, per poi darsi alla danza nella versione statunitense di Ballando con le stelle. Nel 2018 è tornato a vestire i panni di Daniel LaRusso nella serie Netflix Cobra Kai, sequel e spin-off di Karate Kid.

L’addio a Pat Morita, il maestro Nariyoshi Miyagi

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Il maestro Nariyoshi Miyagi era il cuore di Karate Kid, a interpretarlo fu Noriyuki “Pat” Morita. Il ruolo gli valse una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista.

L’attore caratterista ebbe una brillante carriera televisiva, partecipando a cult come Happy Days, Willy il principe di Bel Air e Otto sotto un tetto. Fu anche doppiatore di cartoni animati, tra i suoi lavori anche SpongeBob. Il successo professionale fece da contraltare a una vita personale complessa. Pat Morita soffriva di alcolismo e nel 2005 morì a causa di un’insufficienza renale. Aveva 73 anni.

William Zabka è stato candidato agli Oscar

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Come così Morita, anche William Zabka ha ottenuto una candidatura agli Oscar. Non per il ruolo del bullo Johnny Lawrence in Karate Kid ma per la pellicola Most, da lui scritta e prodotta. L’attore, dopo aver studio regia, si è dedicato al cinema indipendente, senza rinunciare a produzioni mainstream come Shootfighter, di cui è stato protagonista.

Lo abbiamo visto, nel ruolo di sé stesso, nelle stagioni finali di How I Met Your Mother. Così come il collega Macchio, anche Zabka è tornato al suo primo ruolo nella serie sequel Cobra Kai.

Elisabeth Shue è la donna dei cult

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In Karate Kid, Daniel si innamora perdutamente di Ali Mills, la dolce biondina cui diede il volto l’allora esordiente Elisabeth Shue. Il ruolo nel film dedicato al karate portò fortuna all’attrice che, in seguito, prese parte ad alcuni dei più grandi cult del cinema degli Anni ’80 e ‘90, da Cocktail (con Tom Cruise) a Ritorno al futuro, fino a Via da Las Vegas con Nicholas Cage e L’uomo senza ombra con Kevin Bacon.

È anche membro fisso del cast della serie crime CSI – Scena del crimine e anche lei è tornata nel mondo di Karate Kid con la serie sequel, ma solo per due episodi.

Martin Kove, artista marziale

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Martin Kove in Karate Kid era il Sensei John Kreese, ruolo che gli appartiene anche nella vita vera. Kove è infatti un vero artista marziale, reinventatosi attore dopo il successo del cult per ragazzi. Per anni è stato il detective Victor Isbecky nella serie New York New York e, in seguito, ha preso parte a film d’azione come Rambo 2. Anche lui si è riunito alla squadra di Karate Kid nella serie Cobra Kai.