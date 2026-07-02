Oscar di Svezia, la delusione del Principino ai Mondiali

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IPA Il Principe Daniel e il Principino Oscar di Svezia

Quando sei piccolo, le emozioni sembrano ancora più grandi. E chissà quanto è pesata a Oscar la sconfitta della sua squadra del cuore. Il Principino di Svezia si è recato assieme a papà Daniel negli Stati Uniti per seguire le imprese della nazionale ai Mondiali di Calcio 2026. Proprio mentre si trovava in tribuna, però, la Svezia è stata sconfitta dalla Francia, guadagnandosi l’esclusione dall’importante torneo. Oscar, tuttavia, non ha perso il suo solito, irresistibile, aplomb.

Il Principino Oscar sogna un futuro da calciatore

“Oscar e io guardiamo insieme parecchie partite, sia della Svezia che di altre nazionali”, anche in differita se l’orario non consente la diretta. Lo ha rivelato ai microfoni dell’emittente svedese TV4 Daniel, l’imprenditore divenuto Principe Ereditario di Svezia a seguito del matrimonio con la Principessa Vittoria. È stato dunque il papà a trasmettere al Principino Oscar, tra i baby royal più amati al mondo, la passione per il pallone.

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I due Principi sono volati negli Stati Uniti per tifare di persona la nazionale svedese e pare che Oscar abbia anche preso parte a un paio di allenamenti. A prepararlo sarebbe stato Peter Kisfaludy, ex calciatore considerato oggi uno dei principali talent scout del calcio svedese – a lui si deve, tra le altre, la scoperta di Lucas Bargvall, che oggi veste la maglia della nazionale.

Per il Principino Oscar, insomma, sono stati giorni di grandi, grandissime, emozioni, ma non tutte positive. Il 10enne, seduto in tribuna al fianco del padre, con la maglia della squadra uno, in giacca e cravatta l’altro, ha guardato in diretta la Svezia venire esclusa dai mondiali. Il disastro sportivo è avvenuto nel corso della partita con la Francia quando, nel match di qualificazione agli ottavi, il team del nord Europa ha perso con un clamoroso 3 a 0.

La delusione sarà stata cocente ma Oscar, Principino ben educato, non ha fatto una piega e ha nascosto la bua sotto un delizioso sorriso di circostanza.

Tutti i reali tifosi ai Mondiali FIFA 2026

I Principi Ereditari di Svezia non sono gli unici reali volati negli Stati Uniti per sostenere la propria nazionale ai Mondiali di Calcio 2026. Il Re Willem-Alexander e la Regina Maxima d’Olanda, accompagnati dalla figlia la Principessa Ariane, si sono visti scatenati allo stadio di Kansas City nel corso della partita tra Olanda e Svezia, prima che entrambe venissero eliminate.

Re Felipe VI di Spagna, seppur più appassionato di vela che di pallone, è atteso sugli spalti dall’intero team della nazionale giallo rossa. Ed è prevista anche la presenza negli Usa della Principessa Ingrid Alexandra e del Principe Sverre Magnus di Norvegia, mentre l’erede al trono Mette-Marit si prende cura di sé in patria a seguito del trapianto di polmone.

Presente da ancor più lontano anche la famiglia imperiale del Trono del Crisantemo. A fare il tifo per il Giappone prima della squalifica, nella partita contro la Tunisia allo stadio di Monterrey in Messico, c’era niente di meno che l’elegantissima Principessa Hisako di Takamado.

Insomma, mancano soltanto il Principe William e la Principessa Kate che da veri sportivi quali sono, se l’Inghilterra dovesse superare gli ottavi, di certo non si perderanno l’ebrezza di vedere la propria squadra gareggiare per la Coppa del Mondo.